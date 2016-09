Los Bomberos trabajan para sofocar un incendio producido en Linares, Castrillón

Efectivos de Bomberos de Asturias se encuentran trabajando en estos momento para sofocar el incendio producido por un cable de alta tensión en el barrio de Linares, en Naveces, Castrillón. El fuego se desató sobre las 12.30 horas al caer un árbol sobre el cableado y producir este chispas. En estos momentos el frente de las llamas es de unos 200 metros y se ha adentrado en el monte cercano.

Las llamas no han afectado a las viviendas cercanas y no hay que lamentar víctimas. La gran columna de humo, que se puede ver desde lejos, está yendo en dirección al Aeropuerto de Asturias por las rachas de viento. Para poder efectuar mejor las labores de extinción del incendio se ha tenido que cortar la luz del pueblo. Según fuentes policiales, se está estudiando la posibilidad de que el árbol no cayera por causas naturales sino que fuera alguna persona la que lo hubiera derribado. En el lugar se encuentran las dotaciones de bomberos y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local de Castrillón.