La larga agonía de Perlora

Por supuesto que ahora tocará privatizar la gestión, la banca y las empresas públicas ya sabemos a lo que llevan, a pérdidas millonarias (el rescate a la banca no fue a la banca, sino a las cajas de ahorros que eran banca pública y casi nos cuesta la intervención de Europa). Así que privatizar la gestión, por supuesto. Hay que hacer un camping moderno, con bungalows y demás instalaciones, red wifi, etc. Verás cómo eso sí atrae negocio.

No estoy haciendo apología del franquismo, en modo alguno. Pero hay cosas que se estaban bien hechas y, vez de adaptarlas a los tiempos, se las echado abajo.

Suerte que no han dinamitado los pantanos ni las carreteras nacionales, que también eran obra franquicia.

La Laboral funcionaba de lujo, pero como era cosa franquista había que echarla abajo: pasamos de uno de los mejores centros de FP de España a un "no se sabe qué ".

De vergüenza. Están a la espera del deterioro total para privatizar la zona. pero, ojo, hay una Ley de Costas que no permite construir hoteles ahí, al lado del agua, que no es zona urbana. No hagan como con la regasificadora y la Plantona y la vuelvan a cagar.