El Consistorio de Gozón pierde una subvención por el fallo de un funcionario

«No es de recibo que por culpa de un olvido en un cajón de algún departamento municipal se haya perdido esta subvención. Este tipo de situaciones deben acabar; y más cuando la situación económica del Ayuntamiento es tan delicada». Así manifestó el alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, su enfado por la denegación de una ayuda de la Consejería de Industria -de algo más de 5.000 euros- destinada a la constitución de una entidad de conservación del polo industrial, un órgano de gestión mixto integrado por empresarios y el Ayuntamiento.

Debido a que en la actualidad el polígono no dispone de una asociación empresarial, este consejo sería muy positivo para resolver sus problemas. «Por esta razón consideramos muy necesaria una subvención que por una negligencia sobre la que pediré un informe se ha perdido. No puedo estar muy contento con estas maneras de trabajar. Estas cosas no pueden pasar en el futuro», añadió Suárez.

En el Partido Popular este incidente recuerda a otros sucedidos cuando gobernaba: «No es la primera vez que el concejo se queda sin ayudas por cuestiones relacionadas con trámites fuera de fecha y sin realizar, pero son ahora los socialistas quienes gobiernan y están en la obligación de corregir este tipo de actuaciones», señaló el concejal Salvador Fernández.

Ampliación de suelo

El objetivo, por otra parte, que se vienen fijando los distintos gobiernos locales en materia de industria desde hace siete años, pasa por una ampliación del suelo.

Según se recoge en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la previsión es de un aumento de en torno a los 300.000 metros cuadrados. De ellos, 200.000 corresponden al polígono industrial de Bardasquera y los restantes 100.000, a Maqua.

En cuanto al desarrollo urbanístico de Bardasquera, correrá a cargo de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa). Por contra, la ampliación de Maqua, por estar gestionado por empresas privadas, deberá supeditarse a la iniciativa de sus empresarios.