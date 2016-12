Foro asegura que no debe ninguna disculpa al alcalde

La portavoz de Foro, Teresa Domínguez, asegura que la petición de disculpas cursada por el alcalde, Iván Fernández, a raíz de la decisión del Tribunal de Cuentas de cerrar la investigación sobre el aparcamiento inferior de las piscinas municipales «denota su absoluto desconocimiento sobre el funcionamiento de los órganos de fiscalización y su interés por descalificar sin motivo alguno a quienes no comulgan con él».

Domínguez incide en que la referida investigación «no la abrió Foro, sino el Tribunal de Cuentas, que apreció indicios de unas posibles irregularidades que ahora concluye que no han existido. Si quiere disculpas que se las pida al propio Tribunal de Cuentas, no a mí, que me limité a hacerme eco de su informe».

La investigación se abrió por posibles irregularidades en la construcción del aparcamiento orientado a la calle de Rubén Darío, ejecutado con posterioridad al principal. El tribunal entendía que no podía «considerarse como complemento necesario y debió de ser objeto de una licitación independiente», si bien en sus conclusiones finales resuelve que «supone una mejora sobre el proyecto original, teniendo en cuenta además que estas nuevas 31 plazas dan servicio al colegio aledaño, por lo que no estamos ante una duplicación», por lo que avala que fuesen ejecutadas por la misma empresa que había construido el principal.