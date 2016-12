El juez obliga al Ayuntamiento a pagar el sobrecoste de unas obras en Las Vegas

El juez ha estimado parcialmente la reclamación de la empresa adjudicataria de las obras de la calle Ramón de Campoamor de Las Vegas contra el Ayuntamiento de Corvera, y obliga al Consistorio a pagar el segundo certificado de obra, que asciende a algo más de 8.000 euros pero deja la puerta abierta a la negociación del sobrecoste que conllevaron las obras.

«El Ayuntamiento adjudicó las obras en algo más de 14.000 euros y la empresa en su momento entregó un primer certificado de seis mil y pico euros que le fueron pagados y faltaba un segundo por el importe restante» , explicó ayer el alcalde, Iván Fernández. «Consideraban que había un sobrecoste y que prefirieron no cobrar los ocho mil restantes porque entonces no podrían reclamar el resto, cosa que no era así y optaron por ir a juicio», añadió.

Negociar el precio final

El fallo, contra el que podrá interponerse recurso, dictamina que ese segundo certificado debe abonarse, no fija la cantidad correspondiente al sobrecoste. «Nosotros ya hemos hecho el papeleo para que se paguen esos primeros 8.000 euros los próximos días. Era una cantidad que ya teníamos prevista porque era la que marcaba el contrato, el juez solo está confirmando que hay que pagarla. Lo que ahora queda abierto es el sobrecoste», especificó el regidor.

La empresa estima que la cantidad podría superar los 20.000 euros en concepto de obras realizadas que no se pudieron llevar a cabo con el presupuesto acordado en la adjudicación del contrato. «Nuestros técnicos tienen que hacer ahora informes que nos digan si esa cantidad es cierta o no y fijar bien cuál es el sobrecoste y por qué se ha dado», dice Fernández, que esperará a saber la cuantía que se establece para comenzar a negociar después con la empresa la forma en la que se realizarán los correspondientes pagos por la totalidad de la obra.

Los trabajos se llevaron a cabo en el año 2014 y consistieron en la reurbanización de uno de los tramos de la calle, donde se asfaltó, se hicieron nuevas aceras y se renovaron las tuberías, colectores, tapas de registro y sumideros de la zona. Además del repintado de las señales horizontales.