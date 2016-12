Coleccionista del espíritu navideño

Una decena de árboles de Navidad temáticos y 62 belenes decoran desde hace semanas la casa de Evelín González en Salinas. Esta mujer, apasionada de estas fiestas, comenzó hace quince años a viajar y a recopilar pequeñas piezas de colección que desde hace años expone en su casa para que todo aquel que lo desee pueda disfrutar de ellas.

Sus viajes la han llevado a visitar ciudades de Birmania, Jordania, Dubai, Suiza, Perú o las repúblicas bálticas, entre muchas otras. De todas ellas se ha traído piezas del Belén, adornos típicos de Navidad, ángeles o bien muñecas con los trajes típicos de cada una de sus paradas, que ahora lucen colgadas de sus árboles. «Hay piezas que guardo desde que monté mi primer Belén y mi primer árbol. Tienen 58 años y son muy especiales, pero fundamentalmente ahora lo que hago es traerlas de mis viajes, aunque algunas me las regalan amigos que conocen mi afición», explica Evelín González, a la vez que sirve un té suizo caliente con azúcar de Uzbekistán.

Estos pequeños tesoros los guarda en casa, en un armario que se abre el 1 de noviembre para comenzar con el montaje. «Esto me lleva bastantes horas y días. Tardo como quince días en tener la casa montada», explica. Y es que en este piso de la calle Luis Treillard de Salinas no falta detalle, manteles, servilletas, cuberterías, cortinas y cojines se transforman por estas fechas. El espíritu navideño de Evelín se puede palpar también en pequeñas obras de tela y fieltro realizadas por ella misma en sus ratos libres. «Hago piezas, pienso en la idea y la voy plasmando porque no me gusta copiar patrones ni dibujos de nadie», apunta a la vez que señala una de sus creaciones colgada de uno de los árboles.

Por su casa pasan cada año decenas de personas, que dejan sus impresiones en un pequeño libro de honor hecho por ella misma. «A mi me gusta que la gente disfrute con ello igual que yo y por eso cada año aumento la colección», confiesa.