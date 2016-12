Una veintena de figuras a tamaño natural dan forma al nacimiento marinero en Luanco

Cada año, con la llegada de la Navidad, la zona de la Torre del Reloj en la villa de Luanco se convierte en un gran belén marinero a escala natural. A las impresionantes figuras no les falta detalle alguno. No falta ni el Ángel de la Anunciación.

Su creadora, Rosa Somoano, prepara de forma desinteresada durante días el escenario para sorprender no solo a los visitantes sino a todos los vecinos de la localidad, quienes reconocen el trabajo que supone su montaje. «Se ha convertido en una visita obligatoria. No hay año que no vengamos», afirma Carla Rodríguez, vecina de Gijón.

Somoano llegó a encargarse durante años de la organización del belén de la plaza de la Catedral de Oviedo. El nacimiento de Luanco cuenta con una veintena de figuras a tamaño natural y otros tantos animales. Asimismo, la decoración está hecha con elementos naturales como plantas o ramas.

Vigilante nocturno

El nacimiento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gozón, quien ha puesto un vigilante de seguridad para asegurarse que las figuras no sufren daños durante la noche. Este gran montaje podrá visitarse durante todas las fiestas. El día de la cabalgata de Reyes, sus majestades irán hasta allí para ofrecerle al recién nacido sus ofrendas. Será el punto final del recorrido que arrancará en el barrio del Crucero.

La iglesia parroquial acoge otro de los nacimientos más destacados de la localidad marinera. Las escenas cuentan con elementos naturales y figuras antiguas.