«Fue difícil, pero con la ayuda recibida ahora estamos encantadas en Valdediós»

Hace un año que las monjas carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús de Valladolid visitaban por primera vez el monasterio de Valdediós. El convento maliayo llevaba cuatro años vacío y el ambiente era de tristeza y abandono. Seis meses después, y tras unos inicios complicados, la situación ha cambiado por completo. Cada rincón del recinto se ha llenado de vida y no hay día que no haya gente recorriendo sus pasillos. «Llegas y huele de otra manera. Antes olía a humedad, a vacío» afirma la superiora, la madre Olga. Ella es una de las doce hermanas que dan dado una nueva energía al cenobio. La hospedería no dejó de recibir usuarios durante todo el verano y las visitas son constantes. «No tenemos tiempo para nada», reconocen.

Su primer medio año en tierras asturianas ha sido intenso. El desconocimiento de lo que se iban a encontrar no facilitó la situación y las ha obligado a ir aprendiendo día a día la mejor forma de adaptarse a unas instalaciones con más de 5.000 metros cuadrados construidos.

«Fue difícil, pero con la ayuda recibida ahora estamos encantadas», aseguran. Una sensación muy diferente a la que tuvieron aquel al ver el que iba a ser su hogar por primera vez, cuando lo único que se les pasó por la cabeza fue «socorro».

Ahora -tras instalarse definitivamente el último día de junio- se han convertido en especialistas en bricolaje, además de ser unas expertas en la cocina. «Cuando iba a Ikea me ponían la alfombra roja», bromea la madre Olga, quien reconoce que todavía quedan muchas cosas por hacer. El ritmo en el monasterio es frenético, las visitas son constantes y en muchas ocasiones el día no tiene suficientes horas para llevar a cabo todas las actividades que les gustaría: «No hay manera de parar, siempre viene gente, aunque estamos encantadas».

La hospedería es uno de los servicios que más gente atrae. La decoración de las instalaciones es sencilla, sin muchos lujos. Y se ha convertido para muchos en el mejor espacio para escaparse y desconectar del día a día. Ahora, en temporada baja, aunque las visitan han bajado, siguen produciéndose. «Nos decían que a partir de octubre no venía nadie, pero aquí sigue acudiendo gente», afirman.

Estas son sus primeras navidades en el monasterio maliayo. Unas fechas importantes que pasaran junto con sus hermanas de Viana de Cega, en Valladolid, que se han desplazado al Principado. «Esta siendo muy bonito. Aquí el año pasado no había nada ni nadie. Ahora hay vida, villancicos, música... Eso es muy importante», afirma la superiora.

Para fin de año, han preparado un evento especial y diferente. En Valladolid, el convento en el que vivían se encontraba en el centro de la ciudad. Con la llegada de la medianoche, el sonido de fiesta tomaba las calles, mientras que en el interior las hermanas se juntaban para rezar en silencio. El contraste creaba un ambiente diferente. Esa tradición quieren trasladarla ahora a Valdediós. «No será lo mismo porque aquí no se oye nada, pero invitamos a todo aquel que quiera a venir», animan. La jornada de oración y reflexión comenzará a las cuatro y media de la tarde.

Sin «miedo a abrirse»

Una invitación que ha llegado a los feligreses, también, a través de internet. Las hermanas tienen una gran presencia en las redes sociales, donde comparten parte de su día a día. Una forma diferente de comunicar la palabra de Dios. «Si no estás en internet, no te encuentra nadie. El problema de los cristianos ha sido el miedo a abrirse. En la red hay muchas cosas, aunque no todas buenas», afirma la madre Olga.

Las hermanas carmelitas samaritanas han demostrado que hay otra forma de dar a conocer las ideas religiosas. Su juventud y alegría han servido para romper «el estereotipo de un Dios lejano y aburrido» y una imagen de las monjas que «no es real». «Nuestra tarea es que Valdediós sea un referente. Queremos que suene y se nos conozca», explica la madre Olga.