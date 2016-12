La construcción de la nueva biblioteca de Salinas costará cerca de 250.000 euros. El proyecto ya está redactado y viene a complementar la sala de estudios y el telecentro que se realizaron este año en los bajos de las viviendas promoción de la calle Doctor Carreño. «Es un proyecto que para nosotros es importante y lo que queremos es darle una partida presupuestaria en 2017 para poder realizar las obras y completar los bajos», explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero.

Con este nuevo espacio se podrán trasladar ahí las dependencias que ahora se encuentran en el antiguo instituto de Salinas. «Aunque las salas que ya están hechas tienen mobiliario no se van a abrir hasta que no estén finalizadas las obras de la biblioteca», apuntó la alcaldesa, que añadió que esto se debe a que «no se concibe abrir una sala de estudios con obras al lado porque no dejarían a los usuarios hacer sus tareas. Cuando todo esté en condiciones de abrirse se inaugurará».

Por otro lado, se guardará una partida para hacer frente también al mobiliario de la nueva biblioteca, de manera que en 2017 quedará todo terminado. «Lo que no haremos será destinar dinero al mobiliario de la de Piedras Blancas porque supone una gran cantidad y no sabemos si estará operativa el año que viene», comentó Triguero.