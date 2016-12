«Mi compromiso personal con Castrillón y su historia es total y absoluto»

«Ahora mismo tengo el sentimiento de un niño gozoso, el mismo gozo que cuando era adolescente y acompañaba a mi padre en carro a serrar a Piedras Blancas y esto eran dos calles y cuatro comercios. En este momento siento la misma emoción que entonces», afirmaba ayer Javier Fernández Conde tras recibir de manos de la alcaldesa, Yasmina Triguero, el distintivo que le reconocía como Hijo Predilecto de Castrillón.

La ceremonia, que se celebró tras la sesión ordinaria del Pleno, contó con la presencia de familiares, amigos y autoridades civiles y eclesiásticas que quisieron acompañar a Fernández Conde. Previo a este acto se realizó la entrega de las condecoraciones y diplomas de la Cruz del Mérito Civil a los socorristas Ignacio Flórez y Marcos Rodríguez, que también estuvieron arropados por sus familias.

«Es una persona arraigada a sus raíces que mantiene el contacto continuo con su Pillarno natal», destacó la alcaldesa, Yasmina Triguero, que puso de relieve la brillante carrera de Fernández Conde, a quien se refirió como «uno de los historiadores más destacados de Asturias y España», antes de proceder a la entrega del diploma y la insignia. Entre aplausos y con toda la sala plenaria en pie, el historiador tomó la palabra para hacer un recorrido por todos los valores que la historia le ha inculcado.

En su discurso, el historiador no se olvidó de su paso por Roma pero mostrando su «orgullo» por ser un párroco de aldeas. «Gracias a todos los valores que adquirí a lo largo de mis estudios me asomé a la historia de Castrillón y, desde luego hay algo que tengo muy claro: mi compromiso con el concejo y su historia es total y absoluto», recalcó Fernández Conde, que también tuvo palabras para las personas que le inspiran en su día a día. «Me gusta empezar desde las bases contando la historia de las personas que no la tienen, los campesinos, obreros, empresarios. Ellos no dejan historia pero conocerles y comprenderles me gusta y eso me motiva a seguir investigando».