'Tuto', el perro perdido que apareció en Alemania, ya está de nuevo en Viodo

No ha resultado nada fácil, pero 'Tuto' por fin vuelve a estar en casa. El perro había desaparecido en el mes de septiembre cerca de la playa de Verdicio y fue localizado en Alemania gracias a su microchip. Desde ese momento, la familia Heres, sus dueños, ha hecho todo lo posible por volver a tener a su compañero al lado. Y lo ha conseguido. El martes se subían al coche camino de Santander, donde reside la pareja que lo trajo de regreso a España. «Pensamos que no volveríamos a verlo», reconocen. No en vano, la complejidad de los trámites para que 'Tuto' volviera dilató su regreso. Incluso hubo una pareja de Gijón, Julián de Riva y Ana Jiménez, residente en Hannover (Alemania), que intentó por todos los medios traer al perro a Asturias pero se lo impidió que el 'papeleo' no estuvo listo antes de que volasen para pasar la Nochebuena con la familia.

El perro, que se encuentra en perfectas condiciones, reconoció a sus dueños al instante a pesar de haber estado un par de meses separado de ellos. «Se puso como loco de contento. En cuanto llegó a casa no sabía a donde ir», afirma Raquel Heres.

Han sido los pequeños de la casa quienes peor lo han pasado. 'Tuto' iba a recogerlos al colegio cada día y los acompañaba a la playa de Verdicio. Fue así como se aprendió el camino al arenal, el que cada verano, cuando llega el calor, recorría para darse un chapuzón y hacer compañía a los socorristas. Sus escapadas son bien conocidas por los vecinos, quienes incluso se acercaron a darle la bienvenida tras su regreso.

'Tuto' vuelve a estar en casa. La persona que lo tenía en Alemania aseguró que lo había encontrado vagabundeando por el arcén de una autopista de este país. Una explicación que no convence a la familia Heres. «Como el perro no habla, nunca sabremos lo que pasó en realidad», se lamentaron.