La aprobación definitiva de los suelos genéricos está pendiente de un informe

El Ayuntamiento da los últimos pasos antes de llevar a Pleno la aprobación definitiva de la recalificación de los suelos genéricos, que lleva pendiente años y que la mayor parte de los grupos municipales reclama. Este paso se debe dar para cumplir con la nueva Ley del Suelo del Principado. El expediente ya había sido aprobado por Confederación Hidrográfica pero con la condición de aportar un nuevo Plan Economico-financiero.

Ese estudio ya está listo y está remitido de nuevo a la entidad que debe ahora responder para confirmar su visto bueno. «Si todo va bien simplemente será ratificar su informe por lo que en cuanto llegue podremos llevar el tema a Pleno para aprobarlo y terminar todo el proceso», explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero. En esta recalificación se definen muchas de las parcelas que hasta ahora no podían ser destinadas a un fin concreto al no contar con una definición exacta. Este es uno de los puntos que defienden los grupos de la oposición que piden que con este trámite se consiga dotar a Castrillón de suelo industrial, del que ahora carece.

«Los suelos genéricos fueron a aprobación inicial y tuvieron el visto bueno. No hemos cambiado nada y ellos saben que lo que se votó es tener varios suelos de interés general que podrían convertirse en industrial sin problemas si hubiera demanda. No queremos ponerlos como industriales para evitar la especulación, pero si una empresa estuviera interesada no habría problema en hacer el cambio», señaló la alcaldesa. En este sentido el PP reclamaba suelo industrial en las parcelas anexas al Aeropuerto y la creación de una estación intermodal de transporte.

La oposición reclama que se incluya suelo industrial en la recalificación

El PSOE ha sido otro de los partidos que ha defendido desde el comienzo la calificación como suelo industrial en varias zonas. «Ellos tendrán que tomar su decisión, pero no es lógico que pidan celeridad para aprobar los suelos genéricos y que ahora, que ya tiene casi todas las aprobaciones, quieran echarlo todo para atrás. Así tenemos suelos que pueden ser industriales pero mientras no haya demanda evitamos problemas», insistió Triguero.