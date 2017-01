El coro El León de Oro, de Luanco, ofrecerá mañana un concierto en el teatro de la Laboral de Gijón. Sobre el escenario también estrán las agrupaciones Aurum y los Peques del León de Oro. En el programa musical no faltarán canciones como 'Sing to me', 'Adoramuste Christe' o 'Give us hope', entre otras. La actuación comenzará a las 20 horas y las entradas tienen un precio de 12 euros. Pueden adquirirse tanto a través de internet como en las propias taquillas.