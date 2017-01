Orden de alejamiento de un joven de su madre después de darle una paliza

El Juzgado Número 7 de Avilés ha condenado a un joven de 20 años, Luis Ángel López Castañón, a 53 días de trabajo en beneficio de la comunidad como autor de un delito de malos tratos en la persona de su madre, Rosa María Castañón, imponiéndole también la prohibición de aproximarse a menos de doscientos metros de ella o de su domicilio y de comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho meses.

Los hechos se produjeron el pasado día 29 en el vehículo en el que ambos regresaban a Avilés tres prestar declaración en una comisaría de Policía Nacional de Gijón en relación a una denuncia por supuesto delito de coacción interpuesta por la novia del joven contra él y contra su madre. Ella la acusa de ser la instigadora. «Se llama Mayrin Fraile, una cubana veinte años mayor que él que solo pretende estafarle y utilizarle. Que yo sepa ya le ha timado 3.600 euros y está dispuesta a dejarlo sin blanca. Ya cobra el salario social gracias ha que también ha estafado al Principado, porque en verdad no tiene derecho a él, y ahora también quiere un piso social», afirma.

Durante el viaje de vuelta desde Gijón de la madre intentaba convencer a su hijo de que rompiese su relación sentimental. Fue entonces cuando, a la altura de Trasona, «comenzó a darme puñetazos en la cara y a decirme que me iba a matar, y no paró hasta llegar a nuestro domicilio», en la avilesina calle de Santa Apolonia, donde fue detenido.

«Yo solo quería hacerle ver que lo está utilizando, pero está ciego por ella», explica la madre. Según recoge la sentencia, Luis Ángel López Castañón «la golpeó, dándole puñetazos en la cara que le ocasionaron contusiones múltiples en zona izquierda del macizo facial y zona craneal». Las consecuencias de la paliza aún están marcadas en su cara y según el parte médico sufrió «traumatismo orbitario y erosión corneal»

Rosa María Castañón también está protegida por orden de alejamiento del padre de su hijo, «Daniel López González. Nunca se preocupó por él y, además de haber sido condenado por no pagarle la pensión lo empufó con 51.239 euros al hacerle firmar una póliza de crédito», manifestó a este periódico en declaraciones recogidas el pasado martes. Acudió a LA VOZ junto a su hijo Luis Ángel, el mismo que solo dos días después le propinaba una paliza y que entonces le mostraba todo su apoyo. Ese mismo día volvía a encontrarse en los Juzgados con el padre de su hijo, Daniel López González, residente en Pravia, procesado por un presunto delito de amenazas después de que, supuestamente, la hubiese insultado y declarado su intención de matarla.

Ahora se siente destrozada. «Después de todo lo que he hecho para defender a mi hijo me lo agradece pegándome una paliza. Para mí ya no existe, estoy dispuesta a retirar todas las demandas contra su padre. Lo único que quiero es superar esto junto a mi hijo pequeño. No sé si podré. Así no puedo vivir», dice entre sollozos.