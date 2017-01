«Ya me engañaron una vez, no voy a permitir que vuelvan a hacerlo»

La polémica por las obras del saneamiento del núcleo del Olivar continúa abierta casi tres años después. María Jesús Robledo, una de los dos vecinos que rechazaron en su día el proyecto del Principado deberá permitir ahora que los operarios acaben las obras iniciadas en su parcela. Así se lo han notificado a través de una orden judicial solicitada por la consejería de Infraestructuras. Será el próximo lunes, día 16, a partir de las 11 horas. «Voy a cumplir la orden, aunque no esté de acuerdo con ella», aseguró a EL COMERCIO.

Robledo YA había denegado la entrada por la vía de los hechos a los operarios y su maquinaria tras constatar que la arqueta que iban a instalar superaba el doble de la medida que ella había aceptado por escrito en un primer momento. Eso fue hace más de dos años. «Podrían haber hecho el trazado por abajo, que hay un retranqueo de cierre, pero no quisieron. A alguien no querrán afectar.», criticó. El lunes, Robledo estará esperando la llegada de los operarios. Lo hará acompañada de un notario, ya que no se fía de la Guardia Civil tras la experiencia vivida con su vecino, Isaac Crespo.

Fue este último quien logró en su día que los trabajos se estancasen al negarse a firmar el permiso de toma de posesión de la finca, necesario para que Infraestructuras retomase las labores.

Su lucha le llevó a ser detenido por impedir el paso de los técnicos a sus fincas. «No opuso resistencia en ningún momento», recuerda la afectada. Los trabajos, consisten, sin ir más lejos, en la unión de las tuberías de ambos terrenos.

La situación podría volver a repetirse dentro de dos semanas, aunque Robledo espera que no sea así, ya que acatará la orden judicial. Eso sí, no piensa dejar de luchar. Por ese motivo, ha estado hablando con varios técnicos de Caminos para obtener un nuevo informe del proyecto del Principado. Una búsqueda que no está dando muchos resultados, puesto que «nadie quiere mojarse» contra la Administración. Por esa razón, se plantea contratar a un profesional de Cantabria. «Ya me engañaron una vez y no voy a permitir que vuelvan a hacerlo», asegura.