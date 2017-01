Condenan a cinco años de prisión al vigilante que intentó apuñalar a su exmujer con un destornillador

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a cinco años de prisión y seis de alejamiento al vigilante de seguridad de la Ciudad de Vacaciones de Perlora, José Manuel Fouces, por intentar apuñalar con un destornillador a su exmujer, también vigilante de profesión. El tribunal rechazó la petición del acusado de que solo quiso propinarle un susto y que no tuvo intención alguna de matarla. La víctima llegó a recibir hasta cuatro puñaladas en el abdomen.

Durante el juicio, Fouces declaró que había tenido muchas ocasiones para asesinarla «pero que me había buscado las cosquillas y solo intenté asustarla». En la sentencia, la magistrada razona que la prueba había resultado «abrumadora» al acreditar la intención del acusado «a la hora de acabar con la vida de su exesposa». En el transcurso de la vista, la víctima, S. T. O., relató todo tipo de «vejaciones» sufridas y su situación, «harta de amenazas e insultos». También que, después del divorcio, buscaba una relación cordial, pero que el acusado no la dejaba en paz «con constantes discusiones por la manutención de su hijo y comentarios hirientes de su nueva relación».

Los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2014, cuando la víctima se desplazó a la Ciudad de Vacaciones de Perlora para sustituir en su puesto de trabajo a un compañero. Entonces se produjo una nueva discusión por motivos económicos. Según su relató, «se fue poniendo cada vez más violento hasta que me atacó con un destornillador. Me salvó el cinturón y mi compañero que lo agarró» . La defensa sostuvo que no hubo tentativa de homicidio.