El lobo vuelve a matar a seis ovejasy un cordero en Muros de Nalón

Seis ovejas y un cordero, propiedad de la casa de Milito y Pablo, en el barrio de Villar, en Muros de Nalón, aparecieron ayer muertas tras ser atacadas por el lobo, según confirmaron tanto a los propietarios como a la alcaldesa, Carmen Arango, los integrantes de la Guardería Forestal del Principado de Asturias que ayer mismo se desplazaron al lugar donde se encontraban los animales muertos.

No es el primer ataque del lobo en Muros de Nalón en estos últimos meses, una zona donde nunca ha sido habitual la presencia de este depredador, lo que avivó ayer las inquietudes de los vecinos, comenzando por la alcaldesa, Carmen Arango. Según explicó a LA VOZ, desde la Guardería Forestal se asegura que se están adoptando todas las medidas necesarias para evitar nuevos ataques, si bien indicaron que «es un tema complejo» de evitar.

Mañana lunes, la alcaldesa contactará con la consejería de Medio Rural para insistir en la necesidad de soluciones que eviten lo que ya se ha convertido en un grave problema para los propietarios de ganado en la zona de Bajo Nalón.

Los afectados no ocultaban ayer su desazón por el hecho. «Menudo regalo de Reyes», comentaban. Las seis ovejas estaban preñadas, con lo que las pérdidas superan los 70 euros por cabeza con los que el Principado indemniza a los afectados por el lobo. «Lo peor no es eso, lo más duro es tener que escuchar que tener seis ovejas no es ser ganadero». Ellos son propietarios de un centenar de cabezas de vacuno, de leche y carne, que constituyen su principal actividad.

El nuevo ataque del lobo en Muros provocó ayer la reacción del portavoz del Partido Popular en el concejo, Yonatán Martín, que calificaba el suceso de «vergüenza» y responsabilizaba al equipo de gobierno por su «desidia».