Ciudadanos denunció ayer la falta de personal en la biblioteca de Salinas desde hace meses. Su portavoz Silvia Argüelles recoge las quejas de los usuarios que no pueden hacer uso del préstamo de libros. La edil critica la falta de previsión del equipo de gobierno «que era conocedor del problema desde hace meses». IU convocó la bolsa de trabajo para el puesto aunque no se ha cubierto la plaza. Para Argüelles esto es una muestra más de la mala gestión en política de personal, «por eso pediré explicaciones al concejal para saber en qué punto se encuentra el proceso selectivo y por qué no se están cubriendo las bajas», apuntó la edil.