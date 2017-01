Salinas vuelve a tener préstamo de libros

El Ayuntamiento ha reestablecido el servicio de préstamo de libros en la biblioteca de Salinas después de que no estuviera operativo por la baja de la persona que lo dirige. El equipo de gobierno de IU explicó ayer que no era consciente de tal baja y que no fue hasta la queja de un vecino cuando se supo que estaba cerrada la biblioteca. Una vez conocido el problema se contrató a una empresa para cubrir la baja.