Amandi pone las manos en la masa

La gastronomía es una parte fundamental de la cultura asturiana. No hay rincón en el Principado que no cuente con un plato característico. Pero el auge de los programas televisivos ha provocado que muchas personas quieran probar sus dotes tras los fogones. Así, los cursos de cocina se han llenado y cada vez son más las asociaciones vecinales que no dudan en incluirlos en sus programas de actividades. Sin ir más lejos, en Poreñu disfrutaron hace unos días de un curso organizado por un grupo de mujeres maliayas, que se hacen llamar 'Las salerosas de Villaviciosa'.

No han sido las únicas. La Asociación Cultural y de Festejos de Amandi lleva varios años apostando por este tipo de actividades debido a la gran asistencia de público que acude. La próxima tendrá lugar a finales de este mes, aunque la organización ya se ha visto obligada a colgar el cartel de 'no hay plazas disponibles'. En este caso, se trata de un curso de tapas y pinchos, en el cual los asistentes aprenderán a realizar distintas elaboraciones, como langostinos albardados, trufas de queso y pequeños postres.

El taller correrá a cargo de la cocinera Esther Freile, de Güen Tastu, quien las pasadas fiestas ya realizó otro curso de platos navideños. «Son recetas fáciles. Se pueden hacer con cualquier cosa que tengamos en la cocina», afirmó justo al empezar. El éxito de la convocatoria fue tal que la organización tuvo que añadir una jornada más. Durante cuatro horas, Freile explicó cuáles son los mejores trucos para que la masa no se seque y qué materiales facilitan la elaboración.

En las antiguas escuelas

El curso comenzó con la elaboración de los mazapanes. Para que estos salgan en perfectas condiciones, la cocinera recomendó prepararlos el día antes o, como mucho, por la mañana para que les dé tiempo a secar. «Tienen que coger corteza», apuntó. El mayor error a la hora de hacer este producto es hornearlos en lugar de gratinarlos.Los ingredientes fueron pasando por la cocina improvisada que se instaló en una de las salas de las antiguas escuelas de Amandi. La cocinera volverá a enseñar a final de mes, varios de sus trucos. Esta vez con recetas para toda la familia y para cualquier época del año.