«No se puede trasladar el problema del tráfico pesado de Avilés a Castrillón, no es la solución»

Turismo, urbanismo, cultura, personal o infraestructuras han sido las áreas protagonistas del 2016 en Castrillón. En unos casos con datos positivos, como la afluencia de visitantes al concejo, pero en otros negativos, como la inadmisión del recurso de la Ronda Norte. La alcaldesa, Yasmina Triguero, hace ahora balance de todos estos asuntos y otros muchos que la han ocupado durante el último ejercicio.

-¿Qué balance haría del global del año pasado?

-Positivo. Si tomamos como referencia el presupuesto, estamos en los mismos datos de ejecución que en el año anterior. A falta de algunas inversiones que se realizarán las próximas semanas, el presupuesto se ejecutará casi al cien por cien.

LAS CLAVES MOVILIDAD «El reto está en la red ferroviaria. Es esencial y estratégica la conexión con el aeropuerto» COMARCA «Hay que trabajar juntos y coordinados más allá del turismo, pero es algo que debe liderar Avilés» PERRERA «No habría problema en que se ubicara en Castrillón, siempre que la mantengamos entre todos» SANEAMIENTO «Serían necesarios un segundo y un tercer plan en la zona sur, pero eso le corresponde al Principado» CHALÉ DE SALINAS «Se evite el derribo o no de la vivienda, el que va a salir perdiendo seguro es el Ayuntamiento»

-¿Qué le parecen las críticas del PSOE, su aliado desde el comienzo?

-Es una estrategia política que están siguiendo. Ellos nos apoyaron la investidura y el presupuesto de 2016, aunque hay que recordar que no era imprescindible porque al venir de prórroga podíamos aprobarlo en Junta de Gobierno Local. Quisimos consensuar con ellos para poder hacer trabajar juntos por los vecinos lo que está sucediendo es que el PSOE está intentando rentabilizar aquellos proyectos que han salido bien como si fueran suyos y a la vez nos culpabiliza solo a nosotros de los que han tenido trabas o dificultades para salir adelante.

-¿Seguirán siendo los socialistas su primera opción para negociar el presupuesto de este año?

-Un acuerdo de izquierdas siempre es favorable. Llegamos con ellos a una serie de acuerdos y no se van a romper por las críticas. Sí que genera desconfianza por algunas de las declaraciones que han hecho los últimos meses, pero solo algo muy grave podría hacer que dejáramos de contar con ellos.

-Está pendiente la ejecución de la inversión para el Complejo Deportivo de Ferrota

-Esta semana va a salir adelante. Se retasó por temas de contratación, pero va a quedar ejecutado lo presupuestado, tal y como acordamos.

-¿En qué punto está la relación con el Club Hispano?

-Las tensiones se suavizaron. Ahora la concesión está finalizada y ya trabajamos en un convenio para el uso de las instalaciones hasta que esté listo el nuevo campo de fútbol. En ese momento será cuando tengamos que volver a sentarnos a negociar con ellos.

-¿Será este el año en el que Piedras Blancas estrene biblioteca?

-Es la rémora, el proyecto fallido del Principado en Castrillón. Se inició en 2010 y aún seguimos esperando. Confío en que haya ofertas para hacerse con la obra y quiero pensar que estará acabada este año. Siendo optimista podría estar lista para septiembre o octubre de este año, si todos los plazos van según lo previsto, pero no acaba ahí, luego hay que urbanizar y equiparla antes de que se pueda usar.

-El chalé de Salinas ha ocupado muchas horas de la Oficina Técnica. ¿Está cerca la solución?

-Estamos pendientes de los Juzgados para saber cómo acabará todo. Lo que está claro es que aquí el perdedor más claro es el Ayuntamiento. Sea cual sea la solución, se derribe o no el chalé, los que vamos a salir perdiendo somos nosotros. Si se derriba, por una posible demanda por responsabilidad patrimonial, y si no se derriba la otra parte del conflicto podría ir a los Juzgados por no haber ejecutado la demolición. Pero lo que tiene que tener claro todo el mundo es que todas las decisiones y pasos que se han dado estos años han estado avalados por informes técnicos y jurídicos, nunca hubo intención de vulnerar la ley.

Exceso de conflictos

-¿Ha aumentado este año la litigiosidad en el Ayuntamiento?

-Por mucho que se empeñe la oposición en remarcarlo, en este Ayuntamiento no hay una alta litigiosidad. Tenemos algunos juicios abiertos, pero son casos particulares con trabajadores que de forma constante introducen demandas permanentes y están en su derecho de defender en lo que creen, igual que nosotros. Pero para nada es algo generalizado, el ambiente con los trabajadores es muy bueno.

-¿A qué se deben los problemas y las críticas constantes a la concejalía de Cultura?

-En el área de Cultura se ha hecho un cambio integral y estructural que está generando resistencias al cambio y son estas las que están propiciando algún problema en la gestión de la concejalía. Ha sido un cambio drástico, pero cuando se entra en política se hace para cambiar las cosas, como en este caso la cultura a desarrollar.

-¿Cómo valora usted la programación cultural?

-Se está trabajando para democratizar la cultura, para tener un Valey más abierto, dando espacio a los artistas noveles de la zona. Hemos traído exposiciones de un nivel muy alto, además de espectáculos de renombre. La programación ha dado un resultado muy bueno, el problema es que está siendo reconocida dentro del mundo de la cultura por expertos y profesionales de fuera, pero los de casa lo único que intentan es tirarlo por los suelos, parece que quieren que la gente se vaya y no venga a Castrillón, pero no lo están consiguiendo.

-En cambio el turismo ha despegado. ¿Cuál ha sido la clave?

-Crear una concejalía independiente fue todo un acierto porque está dando resultados fabulosos. Hemos logrado triplicar las visitas y se ha mejorado mucho la promoción. Tenemos muchos atractivos que la gente ya empieza a tener como destino. Esta concejalía va pareja a la dinamización económica del concejo porque gracias a todo el turismo se está dejando dinero en el concejo y creando puestos de trabajo. La gente que llega a Castrillón se enamora.

-¿Qué papel juega Castrillón en la Mancomunidad Comarca Avilés?

-El trabajo conjunto en turismo y promoción se ha visto. Este año volveremos a apostar por continuar dentro de la Mancomunidad Comarca Avilés con muchas iniciativas y como uno de los concejos que tiene mucho que aportar. Pero a nivel de comarca se ha trabajado también en otras áreas como Medio Ambiente o Igualdad, que también son muy importantes, aunque se debe potenciar esa colaboración también en otras áreas.

-¿Cuáles?

-Es un buen marco para trabajar las infraestructuras, los servicios, la movilidad o la cultura, para no solaparnos con actividades en varios sitios a la vez. Es una comarca muy bien conectada y eso nos favorece, pero todas estas iniciativas tienen que ser lideradas por Avilés, como concejo con un mayor número de habitantes.

-¿La contaminación debe ser uno de los asuntos a trabajar de manera conjunta?

-La contaminación nos preocupa a todos por igual. De hecho, ya se están manteniendo reuniones periódicas a nivel comarcal para trabajar en ello. Todos vivimos bajo el mismo aire y la industria nos beneficia a todos los concejos por igual, se trata de intentar seguir la senda adoptada y trabajar todos a una para intentar paliar todos los efectos y conseguir salir de la alerta.

-¿Y la perrera?

-Es otro de los temas pendientes en los que todos los concejos nos estamos involucrando y trabajando para solucionar. Hemos barajado varios terrenos, pero estamos en la fase de estudio, de saber los costes y los datos de ese suelo. Nosotros tenemos varios espacios que podrían encajar, por nuestra parte no habría problema de que se ubicara en Castrillón, siempre que el mantenimiento sea de todos.

Desacuerdo en el diseño

-Usted pide trabajo conjunto en infraestructuras, pero recurre la Ronda Norte ante el Supremo.

-Me dicen que es terquedad, pero no es una postura individual. Yo no me represento a mí misma, sino que hago valer los acuerdos de un Pleno que votó a favor de un recurso. Es algo meditado y sopesado en lo que se ha trabajado desde hace once años. Ahora hemos recurrido la inadmisión de nuestro recurso al Tribunal Supremo y seguiremos estando en contra de la alternativa elegida pase lo que pase.

-¿Sigue pensando que la alternativa que cruza la ría es la más viable?

-Es la mejor a largo plazo. Lo ideal es conectar ambas márgenes de la ría y buscarles una salida directa a la A-8. Lo que no se puede hacer es pasar el tráfico pesado de Avilés a Castrillón. Trasladar el problema no es la solución.

-¿Y el tráfico pesado que atraviesa Avilés y que procede de empresas asentadas en suelo de Castrillón como AZSA?

-AZSA hace la mayor parte de sus salidas de materiales por barco, son pocos los camiones que pasan. Además, estamos viendo que están superando su producción y eso es bueno para toda la comarca, no solo para Castrillón. La mayoría del transporte pesado es de Saint-Gobain. Pero la cuestión no es de quién es o a quién pertenece la zona. El Puerto está asentado en terrenos de varios concejos que tendrían que haberse puesto de acuerdo, y con Castrillón no contaron. Hay estudios que avalan nuestra alternativa, pero no se quiso ir más allá con ellos, nosotros solo estamos protegiendo los intereses de nuestro concejo.

-El juicio con Aqualia es otro de los asuntos pendientes.

-Estamos a la espera de una respuesta definitiva por parte del juzgado. Que se nos diera la razón hasta ahora es una noticia muy buena para el concejo y para el equipo de gobierno, porque la oposición nos dilapidó públicamente con el tema del agua. Hay que ser prudentes hasta saber como termina, porque ahora podría darse la vuelta pero hay que tener en mente que hay cinco millones de canon sin ejecutar y que se podrían invertir en mejorar muchas cosas.

-¿Siguen pensando en la remunicipalización del servicio?

-La remunicipalización cuando ha finalizado el contrato es muy complicada. Por nuestra parte, si la empresa desea seguir con el contrato una vez se resuelva el conflicto, no habría problema. Eso sí, tendremos un seguimiento exhaustivo y exigiremos los cinco millones de inversión, que nosotros preferiríamos invertir en saneamiento.

-¿Comparte las quejas de los vecinos por la falta de saneamiento?

-Sí. La zona sur es la que va más atrasada. Sería necesario un segundo y tercer plan para terminar con el saneamiento en esas parroquias, pero eso corresponde al Principado. Seguiremos gestionando con ellos para que se hagan cargo, pero de cobrar el dinero de Aqualia podríamos ver en qué manera colaborar ambas administraciones para ejecutarlo.

-¿En qué punto ha quedado el proyecto de construcción de Aldergarten en las dunas de El Espartal?

-Su estudio de detalle no cumplía con las cuestiones técnicas que marca nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Hemos vuelto al inicio, la promotora puede ahora volver a presentar otro que sí las cumpla, están en todo su derecho. Lo que está descartado es el convenio de permuta, no tenemos una parcela de las mismas condiciones que la suya para poder hacer el cambio.

-Los vecinos de Bayas se posicionaron en contra de la playa para perros. ¿Mantendrá la medida?

-Polémica surge en todos los temas, lo mismo pasó cuando se declaró una zona de la playa como nudista y la medida lleva años. Es un acuerdo de Pleno y no tenemos pensado dar marcha atrás, siempre salvaguardando el interés general de la población. Esperamos que este año haya menos actos vandálicos porque el pasado verano nos supusieron un gasto importante al tener que reponer señales y quitar pintadas.

-¿Las playas de Salinas y San Juan están descartadas?

-Sin duda. No se van a abrir a los perros. Hasta el momento es incompatible la Bandera Azul con los perros. Además, son arenales que acogen a miles de personas en verano y que tienen múltiples usos. Hay que tener en cuenta que ya se comparte la playa con las escuelas de surf, a las que también se les acotó su espacio. Se mire por donde se mire es incompatible.

Los efectos del oleaje

-Salinas sigue perdiendo arena.

-Es un problema que se ha venido trasladando de año en año. Tiene sus picos, pero poco a poco se va perdiendo más cantidad. El Ministerio no ha hecho nada para solucionarlo y tienen un informe del CEDEX del año 2010. Recientemente se hizo público un estudio en relación con la pérdida de arena de las playas y el cambio climático, y tanto Salinas como Bayas eran de las más perjudicadas. Hay que seguir insistiendo con el Ministerio para que ataje el problema. Ellos tienen la solución, nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, ni competencia.

-¿Qué análisis hace de las conexiones de transporte de Castrillón con las principales ciudades de Asturias?

-Hay que darle una vuelta al Plan de Movilidad. Somos parte del Consorcio de Transportes y todos los años hay muchos tiras y aflojas con la rentabilidad o no del servicio. Sí tiene que ser rentable, pero hay que ir más allá, porque es un servicio para los ciudadanos. Aunque el trabajo verdaderamente importante, el reto más inmediato, está en la red ferroviaria.

-¿Es fundamental la conexión con el aeropuerto?

-No solo eso. La red ferroviaria en Asturias es nuestro futuro, una infraestructura más limpia y acorde con las exigencias medioambientales. Sería la que mejor nos conecte con la zona central de Asturias. Hemos solicitado que se incorpore la red hasta el aeropuerto dentro de las directrices del Área Metropolitana de Asturias. Eso ayudaría a que no se pierda el Aeropuerto y a que se pueda potenciar el transporte de mercancías además del de personas. Está claro que el AVE no va a sustituir la variedad de conexiones que nos ofrece el aeropuerto.