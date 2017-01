«De Tamón no hubo proyecto alguno», dice el edil Noceda

El concejal de Medio Rural, Manuel Noceda, salió al paso de las criticas de la asociación de vecinos de San Juan de Tamón asegurando que «esta entidad no presentó proyecto alguno en el Ayuntamiento». El colectivo vecinal manifestó su desacuerdo con la postura del ejecutivo local socialista de desoír sus peticiones de dotar a la parroquia de una conexión a la red de internet. Una petición que el edil reitera que es inviable debido a su alto coste: «Desde el Ayuntamiento se hicieron gestiones para conocer el precio de este servicio y todas superaban los 80.000 euros, muy lejos del presupuesto disponible». No obstante, aseguró que «si los vecinos tienen otras ofertas mejores deben presentar el proyecto, algo que no hicieron hasta el momento».

En cuanto a las criticas por ser uno de los beneficiados del pueblo por disponer de fibra óptica en su domicilio, Manuel Noceda, admitió que «tengo este servicio porque al acometer la instalación al centro social ésta pasó por delante de mi vivienda y me preguntaron si me interesaba disponer de ella, pero niego que haya sido por haber recibido un trato especial, si es así lo que piensan».

El edil defendió el proyecto de construcción de una acera hasta el centro social. «La iniciativa es mejorar los accesos exteriores y poder así acondicionar el paso interior que ahora se dispone hasta el bar para ampliar las actuales dependencias sociales». En cuanto a la carencia de internet, se mostró abierto a las iniciativas «incluso si se hace necesario instalar más monitores en el centro», concluyó.