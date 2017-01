IU de Carreño supedita a los anteriores acuerdos su apoyo al presupuesto

El grupo municipal de Izquierda Unida de Carreño supedita la negociación de la propuesta presupuestaria de 2017 del gobierno local del PSOE al cumplimiento de los anteriores acuerdos del pasado ejercicio. Así lo manifestó su portavoz, Ángel García, quien recordó que «a día de hoy existen muchos puntos sin cumplir y eso no lo podemos obviar. No es serio negociar un futuro cuando los acuerdos vigentes no se realizaron».

Del paquete de compromisos contraídos con el ejecutivo socialista en 2016, el principal fue el desarrollo urbanístico del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Albo. A esta iniciativa se asignaron 50.000 euros para la elaboración del proyecto técnico. Otros acuerdos fueron completar el saneamiento del entorno de la cuenca del río Espasa en Perlora, la ampliación del cementerio municipal de Candás y la mejora de sus accesos, y creación de ayudas al desempleo. De todas estas peticiones, el PERI de Albo es la que más retrasos lleva, mientras que las otras se encuentran en gran medida en fase de ejecución. No obstante, el portavoz de la coalición insistió en que de resolverse los acuerdos «estaríamos dispuestos a sentarnos y negociar las cuentas municipales de cara a este año; eso sí, con alta dosis de prudencia».

La ronda negociadora del gobierno local socialista continuó ayer con el grupo municipal de Podemos Carreño.