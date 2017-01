El lobo ataca de nuevo en Muros mientras se toman «las medidas oportunas»

La consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales guardia silencio a la pregunta de si se realizaron batidas en busca del lobo el sábado en Pravia, tal como le trasladó ayer este periódico. David Álvarez, alcalde de Pravia, intentaba ponerse en contacto con el director general Manuel Calvo, para confirmar una noticia que había corrido como la pólvora entre los ganaderos de Bajo Nalón, comunidad especialmente afectada por los ataques del cánido. «No tengo ninguna notificación oficial, estoy intentando averiguarlo porque me está preguntando la gente», concedió Álvarez.

La supuesta batida habría tenido lugar dos días antes de un nuevo ataque del lobo en Villar, probablemente la madrugada del lunes. «Quién lo sabe. Ayer por la noche -por el domingo- dejamos a las ovejas bien y hoy estaban muertas», explicaron familiares de los propietarios de ambas cabezas. Los animales se encontraban en el interior de una finca de Muros, «con un cierre muy alto», algo que no fue impedimento para el lobo.

Fuentes no oficiales hablan de una segunda batida de los guardas del Principado en Muros entre hoy y mañana. La alcaldesa Carmen Arango asegura, al igual que Álvarez, no haber recibido ninguna comunicación oficial. «Sé que en estas semanas van a tomar las medidas oportunas. Yo no sé qué tipo de batidas, pero sí que van a adoptar medidas», declaró.

«Estaríamos hablando de una ejecución encubierta del Plan del Lobo», advierte el PP

De confirmarse estas batidas, «estaríamos hablando de una ejecución encubierta del Plan del Lobo», manifestó ayer el concejal popular Yonatan Martín, que ayer volvió a instar a la alcaldesa a exigir su aplicación. «Se ha generado una situación de pánico fuera de lo normal en un municipio costero», añadió.