Las máquinas entran en Olivar para continuar el saneamiento

A María Jesús Robledo no le quedó más remedio ayer que permitir la entrada de los operarios enviados por la Junta de Saneamiento de la Consejería de Infraestructuras para que acaben las obras iniciadas en su parcela. «Me están robando», aseguró la afectada, que posee una de las dos fincas del núcleo de Olivar, en la parroquia de Seloriu, afectadas por las obras de saneamiento proyectadas por el Principado. Robledo no tuvo otra opción, ya que una orden judicial solicitada por la consejería la obligaba a permitir el paso de los trabajadores. Las discrepancias con el Gobierno regional vienen por la cantidad de terreno expropiada para acometer el saneamiento en la zona. «Firmé un acta de ocupación de un metro cuadrado para instalar una arqueta, pero la que hicieron mide 2,5 metros, más del doble», explicó.

En este sentido, la vecina apuntó que Infraestructuras «podría haber hecho la arqueta más pequeña o cambiar el trazado». Pero el Principado no le dio más opciones. Los operarios comenzaron ayer a introducir una ventosa en el depósito. Según Robledo, la consejería le explicó, en un primer momento, que la arqueta iba a utilizarse como acceso para posibles reparaciones. «Pero van a colocar una ventosa para purgar el aire del tubo, que está a diez metros de la ventana de mi casa y no va a oler a rosas precisamente», indicó. El otro vecino de Olivar afectado por la sobras de saneamiento es Isaac Crespo, quien también tuvo que permitir la entrada de las máquinas en marzo de 2016.

Alternativas técnicas

Por su parte, la Alcaldía de Villaviciosa emitió un comunicado para solidarizarse con los expropiados. «Consideramos que el proyecto técnico redactado en su momento, y que sirvió para licitar esta obra en 2010, no resolvió bien el trazado en muchos tramos, y éste es uno de ellos», aseguró el alcalde, Alejandro Vega. El regidor también criticó que el Principado no buscase «otras alternativas técnicas» y no tuviese en cuenta «el grave daño que se causa a una familia que hizo una causa recientemente para vivir allí». Vega lamentó, además, que se haya tenido que recurrir a la entrada forzosa.