El Ayuntamiento trabaja en una nueva tasa para empresas de luz y gas

El Ayuntamiento de Corvera ya está trabajando para incluir en sus ordenanzas el cobro de una tasa a las empresas de gas y electricidad cuyas líneas de tensión o gasoductos pasen por el municipio. Así lo informó ayer el equipo de gobierno del PSOE en respuesta a la moción presentada por Izquierda Unida al próximo Pleno y que reclama esta tasa, que ya se ha implantado en otros municipios españoles.

El PSOE reconoció que es complicado ponerla en marcha y por eso hace un llamamiento a la unión de concejos para toma peso frente a las compañías a la hora de reclamarles el pago. «Hablamos de grandes empresas que probablemente se defiendan en el Tribunal Constitucional para no pagar lo que les corresponde», apuntó el alcalde, Iván Fernández, que añadió que « estaremos en permanente contacto con el Grupo de Trabajo técnico creado por la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es el que se encargará de gestionar este asunto».

El regidor socialista pidió a su vez a IU que cuando la cuestión vaya el Pleno la voten a favor y no en contra «como sucedió con los presupuestos». El Ayuntamiento no ha calculado a cuánto podría ascender el dinero recaudado por esta vía ya que la cuota a pagar depende del número y características de las instalaciones que discurren por dominio público y no suministran a Corvera. Para definirlo, la oficina técnica del Ayuntamiento está haciendo un mapa situando todas esas líneas de alta tensión y gasoductos que hay en el municipio.

La posibilidad de cobrar a estas empresas una tasa por atravesar los concejos se dio gracias a la Ley de Haciendas Locales, que estableció en 2004 que las eléctricas con sus tendidos y las empresas de gas deben pagar una tasa a los municipios por atravesar sus territorios, aunque hasta ahora no se habían cobrado porque estas habían recurrido las propuestas municipales.