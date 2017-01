El PSOE defiende que los hórreos y paneras no pagan IBI en el concejo al no haber revisión catastral

El equipo de gobierno corverano explicó ayer que los hórreos y paneras instalados en el concejo no están pagando ninguna cuota en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles, como sí sucede en otros concejos. El comunicado del PSOE llega como respuesta a una moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida que pide una exención o una bonificación de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra de este impuesto a estas construcciones.

Para los socialistas es «ridículo» pedir la exención de algo que no se está cobrando. El motivo por el que este gravamen no se está aplicando en Corvera es que el pago entró en vigor con el cambio de la Ley del Catastro en el año 2006, que establecía que los municipios que revisaran sus valores catastrales tendrían que incluir el pago de IBI en hórreos y paneras. En Corvera no se hace una revisión catastral desde 2001 por lo que no se ha implantado la medida. «Si se hiciera la revisión entonces hablaríamos de esas bonificaciones pero a día de hoy no tiene sentido ninguno», explicó Jorge Suárez, portavoz del PSOE.