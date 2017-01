«Corvera está mejor que nunca y prueba de ello es el nuevo centro de salud»

Corvera inicia el año siendo el punto de partida de la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. Durante los últimos doce meses se ha consolidado la apuesta por mantener la deuda municipal a cero, por las inversiones en deporte y por la mejora de espacios como el parque Europa o el teatro El Llar. Iván Fernández, alcalde de Corvera, repasa todos los proyectos realizados y los que están por ejecutar, con el nuevo centro de salud para Las Vegas y Los Campos a la cabeza.

–¿La deuda cero ha marcado el año?

–Eliminar la deuda ha supuesto que todos los intereses que antes se llevaban los bancos ahora van destinados a políticas de calidad. Hemos logrado cerrar el círculo y que todos los impuestos que pagan los vecinos les sean devueltos en forma de acciones a través de políticas sociales, culturales o juveniles. Este es el mejor legado que le puedo dejar a los siguientes gobiernos municipales.

–¿Es el nuevo centro de salud el proyecto que ha marcado el último año y los sucesivos?

–Corvera está mejor que nunca tanto por lo logrado en el último año como por lo que avistamos para 2017 y prueba de ello es el nuevo centro de salud. Es un proyecto que ya no tiene retorno. Hay sobre la mesa 320.000 euros para redactar el proyecto y comenzar las obras en el segundo semestre de este año. Es mucho dinero y es una prueba de que esto avanza. No va a ser sólo un centro más grande o más guapo, sino que tendrá más y mejores prestaciones.

–La oposición no confía en que se termine en los plazos establecidos.

–Nunca engañamos, siempre dijimos que era un proyecto de legislatura y desde el comienzo dimos los plazos. Están confundiendo las partidas. El dinero que hay ahora mismo es para comenzar con el proyecto y las obras. Que sea una obra plurianual no quiere decir que todos los años se dedique el mismo dinero a ella, que es lo que quieren dar a entender los grupos de la oposición cuando dicen que con los 84.000 euros no se hace el centro y que se tardarán 37 años en construirlo. El año fuerte será el que viene, para luego culminar las obras en 2019.

–Año de elecciones, ¿es parte de la campaña electoral?

–Es un proyecto de legislatura y tan válido es hacerlo el primer año como el último. El traslado de un centro a otro se hará en verano porque es cuando la lógica dice que hay menos actividad asistencial. Quien gobierne en Corvera en el año 2019 sólo tendrá que hacer el cambio y no podrá criticar esta decisión. Ya quisiera yo haber encontrado el concejo así.

–El Llar protagoniza sus inversiones este año.

–Es la obra de mayor envergadura. Este año destinaremos medio millón de euros para comenzar la obra, pero para 2018 será necesario invertir otros 150.000 euros. El Llar es el epicentro de la política cultural del Ayuntamiento y necesitaba esta obra para aumentar su capacidad, pero también para hacer más grande su caja escénica y poder traer otro tipo de espectáculos al concejo que ahora aunque quisiéramos no nos sería posible.

–Oferta cultural gratuita, ¿cómo se consigue?

–Con mucha creatividad e imaginación. Nuestro área de Cultura está siempre atento al mercado para cazar y atrapar las mejores ofertas y que los corveranos disfruten de ellas de manera gratuita. En este sentido, apostamos por llevar nuestras actividades y cursos a todas las parroquias para que todos los vecinos puedan acceder a ellas.

–¿El proyecto municipal estrella del año pasado fue la plaza del parque Europa?

–Era un proyecto de legislatura, pero ya hemos podido realizarlo. Se completará este verano con más equipamientos y mobiliario para dejarlo terminado y que los vecinos puedan sacarle todo el partido. Era un proyecto no sólo de recreo sino para poner fin a un problema de salubridad en la zona que había hecho que los vecinos le dieran la espalda al parque.

–Ha habido muchas críticas sobre el diseño y los usos de la plaza.

–Nunca llueve a gusto de todos. Me han pedido muchas cosas, entre ellas una pista de atletismo, un velódromo, recuperar las piscinas al aire libre y los niños hasta un zoo o un parque de atracciones, pero no se puede decir que sí a todo porque no me gusta engañar a la gente. Sólo me comprometo con lo que puedo cumplir. Desde luego la actual plaza es mucho mejor de lo que había antes, sobre eso no hay duda.

–¿El deporte es la piedra angular de su gobierno?

–Es una de nuestras señas de identidad, está en el ADN de Corvera. Hemos apostado fuerte por el deporte y seguiremos haciéndolo. Aumentamos las subvenciones al deporte base y hemos creado espacios para fomentar la práctica de diferentes modalidades.

–¿El culmen es la salida de la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España de Corvera?

–Es un hito en la historia del concejo poder contar con la salida de la etapa reina en Corvera y eso se lo tengo que agradecer al Principado por haber apostado por nosotros. Hemos ido a Fitur con la Vuelta a España y es que el turismo en Corvera va ligado al deporte. Nosotros no tenemos playa, ni casco histórico, pero si acogemos numerosas competiciones y contamos con el pantano como núcleo. Ahí también se celebran dos de las fiestas declaradas de Interés Turístico y creemos que por ahí es por donde debemos seguir trabajando.

–¿Cómo es la relación de Corvera con la Mancomunidad Comarca Avilés?

–Aproveché el viaje a Fitur para trabajar otros temas relacionados con la Mancomunidad. En concreto ya he iniciado las conversaciones con Alberto Tirador para potenciar otro de nuestros iconos que compartimos con Illas, la Senda del Agua. Queremos que se distinga la ruta con el sello de las Sendas Azules que otorga la ADEAC junto con las Banderas Azules y vamos a trabajar junto a Illas para conseguirlo. Este año también invertimos 40.000 euros en mejorar la senda y eso hace que esta coja aún más valor de cara a conseguir el distintivo.

–La contaminación tiene en alerta a los ciudadanos y Corvera no está exenta, ¿le preocupa?

–Hay que luchar contra ella sin darle la espalda, hay que buscar un equilibrio entre el desarrollo industrial y el respeto por el entorno. Corvera es un municipio industrial y así quiero que siga siendo. Creo que las empresas son muy importantes en cuando a que generan mucho empleo y hay que apostar por ellas, aunque sin darles un cheque en blanco, tienen que comprometerse a buscar mecanismos de protección. Aun así, sólo hay que ver la evolución de la comarca en los últimos 25 años, dónde estábamos y dónde estamos. Seguro que dentro de otros 25 estaremos mucho mejor que ahora.

–En su presupuesto hay grandes inversiones y en su Facebook pequeñas obras menores.

–La oposición me dice que soy el alcalde de los baches, los pasos de peatones, las farolas y las acera y yo les digo que gracias. Tan importante es quitar la deuda, hacer grandes inversiones, pagar a veinte días a los proveedores como cuidar del día a día, no te puedes olvidar de eso porque es lo que te piden los corveranos y estoy encantado de hacerlo.

–¿Qué le aporta su presencia en las redes sociales?

–Mi Facebook es personal, me gusta trabajar en las redes sociales porque yo no puedo estar en todos los rincones del concejo y ellas me permiten acercarme a la realidad de todos los vecinos. Me llegan muchas sugerencias y cada día aprendo algo y veo que siempre hay algo que mejorar. Me gusta leer lo que me tienen que decir los ciudadanos. Hay alguna crítica, pero creo que es saludable y la asumo, me sirven de estímulo.