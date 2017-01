En la playa, en invierno y en verano

Las bajas temperaturas no asustan a los amantes de la playa de Salinas, que sigue recibiendo la visita de paseantes, bañistas y deportistas fieles al arenal tanto en verano como en invierno. La playa, que estos meses ha recuperado gran parte de la arena perdida, sigue teniendo imán para decenas de personas que buscan refugio en ella no sólo para realizar sus hobbys sino para mejorar su estado de salud.

Mientras por el paseo de Salinas se pueden encontrar corredores, ciclistas, familias paseando, bajando las escaleras hacia la arena se pueden ver paseantes a la orilla del agua que recorren los metros que separan La Peñona de San Juan, perros corriendo en busca de piedras, surfistas buscando la mejor ola o bañistas a los que el agua del Cantábrico les parece una sauna como a Ignacio Pérez. Él es vecino de Avilés, pero cada día del año coge su coche para llegar hasta Salinas y darse su baño diario. Nada de neoprenos, igual que si fuera verano. Un chapuzón corto pero que a él le sabe «a gloria». Ayer sábado dejaba sus pertenencias en el Club Náutico para cumplir con su ritual. «No lo perdono. Cuando no puedo venir por fuerza mayor lo noto, estoy inquieto», comentó Ignacio Pérez, que explicó que «esta tradición me ayuda a encontrarme mejor y a dormir por la noche».

Como fiel bañista de Salinas reconoce cada recoveco del arenal e incide en que «la playa está mucho mejor en las últimas semanas, con mucha arena, como hacía años que no se la veía». Para él, las bajas temperaturas o la mala mar no suponen un impedimento. «Cuando la mar está mala cojo una ola me doy un chapuzón y salgo. No me impide nada darme mi baño», recalcó.

Ángela Garrido se enfundó su abrigo, su bufanda y las zapatillas de hacer deporte y bajó a la arena, como cada día, para dar su paseo matutino. «A mi caminar sintiendo las olas me relaja mucho», reconoció la mujer, vecina de Castrillón. Comienza su paseo junto a la escollera de El Espartal y finaliza en La Peñona. «No es una simple caminata mañanera, me ayuda a mejorar y fortalecer mis músculos. A mi edad comer bien y hacer ejercicio son fundamentales y qué mejor que hacerlo en la playa», comentó Ángela Garrido.

El deporte es uno de los usos más comunes de la playa de Salinas durante todo el año, no en vano es un referente en todo el norte de España para los amantes del surf. Ellos tampoco perdonan coger las olas en invierno. Las escuelas aprovechan que el mar está en calma y ofrece buenas olas para enseñar a sus discípulos la disciplina. Es el caso de la Escuela Skool Surf de Gijón, que busca en Salinas las condiciones perfectas que en esta época del año no se dan en los arenales gijoneses.

«En invierno hay menos gente y es mejor para dar clase con niños», explicó Manu Ruiz, responsable de la escuela, que también añadió que «las buenas olas las puedes encontrar en verano y en invierno, no distinguen de estaciones, y por eso nosotros las vamos buscando».

Mientras los surfistas cogen olas, Lucía Rodríguez y Pablo Dalmeda aprovechan el invierno para sacar de paseo a su perro por la arena de la playa. «No le gusta caminar, en cambio aquí va encantado, además corre y juega. Tratamos de venir a menudo para que él haga ejercicio y tiene que ser en invierno porque en verano los perros no pueden entrar», indicó Pablo Dalmeda. Todos ellos sacan de la playa todo su potencial, dejando en casa las bajas temperaturas y olvidándose de si la temporada es alta o baja.