Los vecinos de La Braña se reúnen con la alcaldesa tras la oleada de robos

Los vecinos de La Braña se reunirán esta tarde con la alcaldesa, Yasmina Triguero, tras la oleada de robos sufrida en varias casas de la localidad durante el mes de diciembre. Los ladrones entraron en cinco viviendas, en una de ellas por partida doble, y se llevaron joyas y dinero.

Tras los robos, los afectados y el resto de vecinos de la localidad se reunieron con la Guardia Civil, que incrementó su vigilancia en la zona para persuadir a los ladrones. La reunión de esta tarde intentará calmar a los vecinos que se encuentran alertados y con miedo a que pueda repetirse la oleada de atracos, alguno de ellos a plena luz del día.

Para evitar que los ladrones vuelvan a entrar a sus casas, los vecinos del pueblo han decidido tomar la iniciativa y han creado un grupo de 'Whatsapp' desde el que se van avisando cuando ven pasar cerca de sus casas a personas que no les son familiares. Así, entre todos recorren el pueblo vigilando. La Braña no descarta unirse a los afectados de otras parroquias como Pillarno o Miranda, que también han sufrido robos, para reclamar más vigilancia, ya que se sienten desprotegidos porque para ellos «que las patrullas pasen dos veces al día no exime de que los robos se produzcan a otra hora».