La Coral Capilla de la Torre aplaza la elección del nuevo presidente ante la falta de candidatos

La Coral Capilla de la Torre vive estos días un ambiente de incertidumbre. Su actual presidente, Carlos López, ha anunciado su decisión de no volver a presentarse al puesto, lo que obliga a uno de los socios a dar un paso adelante. Algo que no ha ocurrido por el momento. La agrupación ha tenido que posponer la elección del nuevo máximo dirigente al no presentarse ninguna candidatura en la asamblea anual celebrada ayer. La siguiente reunión tendrá lugar dentro de 15 días. Si en esa ocasión, el cargo vuelve a quedar vacante deberá crearse una gestora.

Durante la asamblea de ayer, la junta directiva hizo un repaso a las 31 actuaciones realizadas durante el pasado año y se anunciaron próximos conciertos. Asimismo, se aprobaron las cuentas económicas del ejercicio pasado.