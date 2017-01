«Los Goya dan valor al cine, pero no admiten a todos los géneros»

'María (y los demás)' ha sido una de las películas revelación de este año. Su directora, Nely Reguera, que está nominada a los Goya en la categoría de dirección novel, presentó ayer la cinta en el centro cultural Valey de Piedras Blancas, donde mantuvo un encuentro con el público.

Después del éxito en el Festival de San Sebastián, ¿cómo es presentar la película en Castrillón?

Es muy bonito, lo agradeces mucho porque películas como la mía que tienen una distribución reducida hacen que te pierdas muchos sitios y tener la oportunidad de venir aquí y de comentarla luego con la gente es un lujo.

¿Qué le motivó a embarcarse en esta primera película?

Trabajaba de ayudante de dirección y tarde en decidirme a dirigir. Empecé con un corto, que estrené en Gijón, funcionó muy bien y eso me llevó a querer hacer una película. De eso hace seis años.

¿Fueron difíciles los comienzos?

No es fácil entrar en la industria y cada vez es mas complicado, sobre todo, conseguir la financiación. El problema también está en que la industria fomenta un tipo de cine más comercial. A veces es un poco cobarde en ese sentido.

El debate en torno al cine está abierto, ¿el cine es caro?

Ahí hay un error. Si lo miras bien, nueve euros no es caro si lo comparas con lo que ha costado la película. No entiendo porqué la gente paga 20 euros por el teatro y no quiere pagar nueve por el cine. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que podemos conseguir cine buenísimo gratis descargándolo. Además, hay muchas fórmulas que lo abaratan como el día del espectador o la fiesta del cine.

¿El IVA es el otro gran problema?

Estamos en un momento en el que a muchas familias les va mal pagar ese dinero por la entrada, entonces ahí si que el IVA no ayuda en absoluto. Lo que tiene que hacer el Gobierno es fomentar la máxima posibilidad de acceso por parte de la gente a la Cultura. Ahora mismo hay un Gobierno que no valora la cultura, y eso es muy triste porque para un país es imprescindible. Que se le esté dando tan poco valor es una pena.

La nominación

Está nominada a los Goya, ¿qué le parecen los premios?

La nominación hace que se siga hablando de la película y eso es buenísimo. Los premios están bien, están hechos para dar valor al cine español pero hay una serie de cine que se está haciendo que no tiene presencia en los Goya. Me gustaría que se abriera el abanico para dar cabida a todos los géneros.