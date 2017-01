Carreño acuerda eliminar la incineradora como una opción del plan de residuos

El Pleno de Carreño aprobó ayer la propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida para que la incineración no figure dentro de las alternativas incluidas en el anteproyecto del Plan Estratégico de Residuos en el Principado de Asturias (PERPA). La iniciativa, que contó con el respaldo del Partido Popular y Somos Carreño, y la abstención del PSOE, perseguía que la incineración de residuos no siga siendo por tanto una elección de futuro.

Así, el portavoz de la coalición de izquierdas, Ángel García, al defender la moción puso el matiz en que este pronunciamiento plenario «tiene como objetivo que no exista esa opción cuando ya hay otras cinco en el plan de residuos». También señaló que el posicionamiento se enmarca dentro de la fase de sugerencias que se aportarán al borrador del plan estratégico «y que al existir otras alternativas no tiene sentido que siga siendo una de ellas». No obstante, el concejal de IU, hizo la salvedad de que dicha opción deber recogerse por ley, «pero si en realidad está descartada no sería necesaria». Una precisión a la que se acogió el grupo municipal socialista para abstenerse en la votación.

Mientras tanto, el PP condicionó su respaldo a la aceptación de dos enmiendas a la propuesta en materia económica y de tratamiento de los residuos. Este apoyo, sin embargo, no estuvo exento de reproches hacia PSOE e IU por sus posturas en el debate del proyecto de la planta incineradora. «Llueve sobre mojado en este asunto cuando tanto los socialistas como Izquierda Unida unieron sus fuerzas para apoyar el PERPA y ahora el PSOE de nuevo, erre que erre, vuelve a engañar una vez más a IU», manifestó su portavoz, José Ramón Fernández. Un reproche que no tuvo efecto al señalar que la incineración de residuos «es un proyecto insostenible medioambientalmente hablando».

Por parte del grupo municipal de Somos Carreño, intervino el concejal Alberto Fidalgo, que también dio su apoyo a la propuesta «porque siempre estaremos en contra de la quema de residuos dado que, por mucho que se defiendan, sus beneficios no son tales», indicó.

En la misma sesión, también se aprobó por unanimidad el anteproyecto del convenio de colaboración para la encomienda de gestión de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, para personas dependientes en 2017. Además, la alcaldesa, Amelia Fernández, respondió a las preguntas del Somos Carreño sobre las obras de pavimentado.