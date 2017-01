Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista, denuncia amenazas del alcalde de Gozón

El portavoz de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies, Fructuoso Pontigo, denunció ayer haber recibido amenazas del alcalde de Gozón, Jorge Suárez, por desvelar los altos niveles de contaminación en el concejo. Al parecer, estas amenazas las habría efectuado en el transcurso de la reunión celebrada por el Comité de Calidad del Aire de Avilés, siempre según la versión de Pontigo.

Según Pontigo, «así resuelve el Ayuntamiento de Gozón la contaminación que tienen según las estaciones de control existentes, amenazando a quienes facilitamos los datos oficiales». Pontigo añadió sobre el regidor que «mejor se preocupaba por evitar que no hubiera las emisiones que luego miden estas estaciones. No obstante, seguiremos denunciando la contaminación que padecen los vecinos de Gozón y del resto de Asturias, pese a que el Principado y los ayuntamientos nos amenacen».

Negativa del regidor

El alcalde Jorge Suárez, tras conocer estas acusaciones, negó categóricamente a EL COMERCIO que hubiera hecho amenaza alguna. «En primer lugar, este representante de la coordinadora ecologista no asistió a la reunión y, por tanto, está denunciando algo que no fue así». Añadió que «de estas reuniones se levanta acta y, para comprobar si las acusaciones son ciertas, solo tiene que consultar los textos». En todo caso, indicó, «mis palabras fueron en todo momento de defensa de los intereses del municipio. Solo exijo un mayor rigor en las informaciones facilitadas sobre la contaminación del aire. No puedo admitir que se diga que Gozón es el concejo más contaminado de España sin pensar en las consecuencias de esas informaciones para la economía de Gozón. Esas fueron mis palabras en la reunión y no otras», concluyó el regidor socialista.