El recibo del agua subirá 18 euros de media para 2.000 familias del concejo

El Principado comenzará a cobrar el canon de saneamiento a 2.000 familias de Castrillón que hasta ahora estaban exentas del mismo al estar ubicadas a más de cien metros de la red principal. Esta nueva normativa, que comenzará a aplicar Aqualia en sus recibos trimestrales, llega después de que se modificara la Ley de abastecimiento y saneamiento de aguas.

Con la antigua normativa, las viviendas situadas a más de cien metros estaban exentas del pago del canon, pero cuando se derogó esta ley regional, en 2013, esta exención quedó sin validez. Los trámites para elaborar una nueva ley se demoraron hasta el año 2015, y el Principado dio orden de que no se giraran los cobros a las familias pese a que la exención ya no estaba en vigor. La nueva Ley también contempla esa rebaja, pero no existe ninguna cláusula que haga referencia al periodo ente el 1 de enero de 2013 y octubre de 2014, que es el que ahora pasarán a cobrar.

Los Servicios Tributarios del Principado han enviado cartas a las empresas o entidades encargadas de la gestión del agua para que en sus próximos recibos giren a las viviendas el canon correspondiente a esos dieciséis meses. El aumento del recibo se estima en algo más de dieciocho euros de media por casa, lo que supondría que el Principado recaudará solo en Castrillón unos 200.000 euros con este canon.

En un primer momento se alegó contra la decisión al entenderse que había orden de paralizar el pago del canon durante el periodo transitorio entre las dos leyes, pero el Principado las ha rechazado y ha dado las pautas para proceder el cobro.

Así las familias afectadas tendrán que abonar, de manera trimestral, el canon, que se verá reflejado en su factura del agua en concepto de regularización del canon de saneamiento, junto con el periodo al que corresponde. Estos pagos se realizarán de manera periódica durante varios trimestres hasta finalizar los dieciséis meses. El primer recibo que reciban a partir de ahora las viviendas ya vendrá con este nuevo importe.

En el caso de Castrillón será Aqualia la que se encargue de hacer los cobros al ser la titular del servicio en el concejo. Si bien se estudió la posibilidad de hacer dos recibos diferenciados, uno para el consumo de agua y otro para esta tasa, esa opción también quedó descartada.

Derogación

El Ayuntamiento de Castrillón ha llevado toda la documentación sobre este canon a la Federación Asturiana de Concejos para que estudien el caso y pueda reclamarse al Principado la derogación de la medida. La alcaldesa, Yasmina Triguero, no descarta llevarlo a la Junta General de Principado a través del grupo parlamentario de IU.

«No entendemos la medida. Primero era exento, luego también. No sabemos por qué en la nueva ley no se puso una cláusula para hacer retroactiva la exención. Es ilógico que cuando nunca se pagó ese canon tengan que pagarlo ahora por unos meses», recalcó la edil de Izquierda Unida, que espera que el Principado pueda dar marcha atrás en las decisiones tomadas que afectan a tantas familias del concejo.