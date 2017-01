Tamón pide otros usos para la casa ferroviaria

Los vecinos de Tamón reclaman un mayor uso del local destinado a la casa ferroviaria. Consideran que esta instalación podría compaginarse con otras actividades del tipo de gimnasia u otras que fomenten hábitos saludables. Al parecer, estos locales permanecen cerrados durante los días que no se organizan visitas. Es por esta razón por la que el vecindario considera que no están los suficientemente utilizados. Además de esta petición de la que no han tenido respuesta municipal, también reclaman la mejora de los accesos a la parada de autobús debido a que se tienen que desplazar hasta la glorieta de Tabaza.