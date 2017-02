Castrillón se ve obligado este año a renunciar a las inversiones con cargo al remanente

El Ayuntamiento de Castrillón no utilizará el remanente de tesorería para inversiones este año. Así lo ha dado a conocer la concejalía de Hacienda, que se encuentra trabajando en el borrador de presupuestos que presentará al resto de grupos municipales. La Ley de administraciones locales es la que les ha llevado a tomar esa decisión y es que acaban de enterarse de que el dinero utilizado del remanente para inversiones se resta al año siguiente del montante global del presupuesto.

El año pasado el Consistorio utilizó 400.000 euros del remanente para hacer frente a una serie de inversiones, que se aglutinan dentro del capítulo de 'Inversiones financieras sostenibles'. Este año al hacer la liquidación y enviar todas las cuentas a revisión se les informó que esa cantidad se les restaría este año del presupuesto, por lo que parten con menos dinero del que contaban. «Es otra argucia más del Gobierno central para eliminar la autonomía de los ayuntamientos», señaló ayer la edil de Hacienda, Soraya Casares.

Este ejercicio se está trabajando sobre un presupuesto cercano a los 19,5 millones de euros porque aunque el Estado permite aumentar la cantidad del año pasado en un 1,7% esta se ve mermada por la cuantía que se les elimina por haber gastado el remanente. De este dinero, aproximadamente 1,6 millones irán destinados a los patronatos de Cultura y Deportes. El Ayuntamiento cuenta este año con un remanente acumulado de unos ocho millones de euros, que optarán por no utilizar el remanente «porque la ley nos lo prohibe, solo nos deja tocar una ínfima parte y ahora ni eso porque luego nos lo quita de otro lado», recalcó Casares.

El equipo de gobierno local se encuentra trabajando en los proyectos que serán incluidos dentro de los presupuestos de este año, aunque su propuesta no está cerrada. «Debería ser el Gobierno central quién le explique a los vecinos que no se pueden hacer las obras que necesitan o las inversiones que están demandando porque no nos dejan hacer uso de nuestro dinero», apuntó la edil de Hacienda. Una vez se tenga cerrada la propuesta, esta será presentada a los vecinos en varias reuniones que se celebrarán en las diferentes localidades del concejo.