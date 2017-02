Interior rechaza las críticas de Ciudadanos

La concejala de Interior, Mar González, rechazó ayer las críticas de Ciudadanos respecto a las actuaciones en la zona rural. La edil de Izquierda Unida insiste en que se ha intensificado la vigilancia en la zona rural y que la iluminación se ha ido mejorando de manera paulatina. «Es falso que se diga que no estamos haciendo nada», aseguró. Afirma que se dio información en una comisión «y nadie preguntó nada». «Cuando se habla de oídas se hacen afirmaciones falsas», recalcó González, que también apuntó que «la iluminación no es el problema, algunos robos fueron a plena luz del día». Además, contestó también a las quejas sobre la rotonda de Salinas e insistió en que «no ha habido atropellos, la señalización es buena y no hay elementos que obstaculicen».