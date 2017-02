«Villaviciosa ha dejado de ser referente con el PSOE», critica el PP

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, criticó ayer la «desastrosa» gestión del PSOE al frente del Ayuntamiento de Villaviciosa. La «pérdida de visibilidad en el ámbito nacional» del concejo y la «disminución del» presupuesto para la zona rural del concejo fueron dos de los aspectos destacados por la popular, quien presidió ayer la junta local del grupo municipal. «Desde que el PSOE, a pesar de su pésimo resultado electoral, consiguió hacerse con la Alcaldía en los despachos nos encontramos con que Villaviciosa no es referente de ninguna política ni en ámbito autonómico ni estatal», aseguró. De hecho, lamentó la postura de la edil del Foro, que forma parte del equipo de gobierno, al no haber apostado por un gobierno de centro derecha. Y lamentó que en el último año hayan descendido «de forma estrepitosa» las inversiones para la zona rural. Algo que, según Fernández, no ocurría con José Manuel Felgueres al frente del Consistorio.