«Tener a 24 perros ladrando frente a tu casa no es admisible»

El colectivo vecinal afectado por el proyecto que pretende ubicar un centro veterinario y canino de la parroquia de San Juan de Tamón mantiene firme su rechazo a esta iniciativa. La asociación vecinal denunció la falta de información por parte del equipo de gobierno de Carreño respecto a esta actuación, que ha sido retomada por la Fundación Protectora de Animales, que ha incluso rediseñado su planteamiento inicial para reducir sus dimensiones.

«Todo lo que conocemos sobre el nuevo proyecto que ha presentado la Protectora para instalar una perrera en La Tabla es a través de la prensa y de comentarios que nos van llegando, pero nadie del gobierno ha informado de nada al respecto», apuntó su portavoz, Luis Bernardo Menéndez. En este sentido añadió que en su día la entidad que encabeza ya manifestó reiteradamente su rotunda oposición y que se presentaron 120 firmas de apoyo. «Nuestra posición no ha cambiado y nos oponemos a que esta parroquia siga acogiendo todo aquello que los demás no quieren. Debemos recordar que este proyecto ya venía rechazado de municipios cercanos», explicó.

«Represalia» contra la parroquia

En este colectivo aseguraron «no entender que desde el gobierno se siga alentando un proyecto rechazado en su día de forma masiva, bien parece una represalia a los vecinos por la oposición manifestada a las últimas actuaciones llevadas a cabo por el gobierno socialista en Tamón», plantea este colectivo.

El sábado, la asociación celebró una reunión para abordar este asunto y, de momento, su primer paso será acudir al Pleno de este jueves en el que se abordará el proyecto, que cuenta ahora con el visto bueno de los informes municipales técnicos y jurídicos.

Mientras, Montse García Rodríguez, una vecina directamente afectada y promotora de la campaña contra esta instalación, lamentó no disponer de ningún informe. «Estoy en contra sea cual sea el nuevo proyecto y aunque se reduzca la capacidad, 24 perros ladrando enfrente de tu vivienda no es admisible», sentenció. «No puedo concebir que en un terreno calificado de interés agrícola no urbanizable se autorice la construcción de una clínica veterinaria. Estoy convencida que no va ser para 24 perros porque no resultaría rentable», indicó.

Asimismo, recordó que hace unos años el Ayuntamiento de Carreño rechazó un proyecto para edificar una vivienda por las condiciones urbanísticas. Por contra, remarcó, «ahora autorizan este proyecto». El proyecto de la Fundación Protectora de Animales prevé la creación de un albergue con capacidad para 24 canes y seis gatos sobre dos parcelas con una superficie total de 30.000 metros cuadrados; en la propuesta inicial se hablaba de 160 plazas.

Además, mantiene la clínica veterinaria y prescinde de la vivienda anteriormente proyectada. Esta propuesta se debatirá para su aprobación inicial en la sesión plenaria que se celebrará el jueves. El siguiente trámite será someter el proyecto a información pública para la presentación de alegaciones y su posterior aprobación final que deberá contar con el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

El equipo de gobierno, socialista, llegó a advertir a los populares de los riesgos de rechazar un proyecto que cumple con todos los requisitos legales, en alusión a posibles reclamaciones por vía judicial.