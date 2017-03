El motorista 'cazado' a 144 kilómetros por hora en Corvera no será multado

«Ante situaciones como este caso, ¿qué debería hacerse? ¿No tenemos que actuar en este tipo de casos? ¿Qué hubiese ocurrido si este exceso de velocidad hubiese generado un accidente? No se puede hacer demagogia con algo tan serio». Así remataba el pasado lunes el gobierno municipal de Corvera un comunicado en el que utilizaba un espectacular caso de exceso de velocidad captado por el radar móvil para replicar el supuesto afán recaudatorio de la Policía Local denunciado por algunos partidos de la oposición. Una moto había sido 'cazada' mientras circulaba a 144 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 en La Marzaniella.

Pero lo que parecía un caso ejemplarizante se ha quedado en una simple foto -la que acompaña a estas líneas, difundida por el propio gobierno socialista-. El motorista siguió su camino, a 144 kilómetros por hora, y nunca será multado, ni siquiera apercibido, porque la Policía Local de Corvera no sabe quién es, ni él ni la moto que conducía. Según denunciaron ayer los sindicatos con representación policial, Emplecor-Usipa y Sipla, el infractor no pudo ser identificado, ya que la fotografía fue tomada mientras circulaba en sentido Gijón-Avilés por la parte delantera de la moto «donde, como todo el mundo sabe, las motocicletas y ciclomotores no llevan instalada la placa distintiva de matrícula, por lo que este hecho, a pesar de haber sido detectado, no podrá ser sancionado».

Por este motivo, ambos sindicatos piden al gobierno municipal «mayor rigurosidad a la hora de publicar informaciones». Además, consideran que «la identificación sí podría haberse intentado si se hubiese destinado una patrulla de apoyo al lugar donde presta su servicio el radar móvil que hubiese iniciado su persecución, circunstancia que resulta inviable debido a la escasez de efectivos de dicha plantilla, en la que, en la mayoría de las ocasiones, sólo prestan servicio dos agentes, siendo éstos separados para uno poner en funcionamiento este dispositivo y el otro encargarse de le seguridad en el resto del municipio».

Su denuncia va incluso más allá, ya que los representantes de los trabajadores policiales aseguran que se tiene «constancia de que, el algunas ocasiones, no se cuenta con la formación necesaria para prestar este servicio».

Según datos facilitados por el gobierno local, el año pasado el radar móvil controló 54.402 vehículos en Corvera, de los que 4.931 superaban el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, «pero sólo fueron denunciados 864 que sobrepasaban los 61 kilómetros por hora, ya que ponemos ese margen». También defiende que «si nuestro afán fuese recaudatorio se habrían multado 5.000 vehículos más de los denunciados que pasaban de 50 kilómetros por hora».