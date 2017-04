Las comisiones de festejos maliayas exigen una norma contra el botellón

Las comisiones de festejos maliayas han decidido plantarle cara al botellón. Para ello, han solicitado al Ayuntamiento la elaboración de una normativa que les ayude a hacer frente a una situación que cada año, dicen, va a más. «La gente tiene que darse cuenta de que las fiestas no se hacen solas. Es un problema de concienciación», explica Pablo Riera, de la Asociación de Vecinos de Castiello de la Marina. Él es uno de los tres maliayos que han organizado el I Encuentro de Comisiones de Festejos, que tuvo lugar la noche del sábado en el restaurante Amandi.

Las entidades han comenzado a dar los primeros pasos, pero será después del verano, con la temporada de fiestas más relajada, cuando se pongan de verdad en marcha. Su intención es crear una Federación de Comisiones de Festejos para poder abordar todos estos temas. Será en su primera reunión cuando pongan sobre la mesa dicha normativa y comiencen a proponer ideas para solucionar el problema. «En algunas fiestas ponen seguridad para poder entrar en el prao, pero con eso lo único que se consigue es trasladar el botellón a los alrededores», afirma Riera.

La iniciativa ha sido muy bien recibida por todos los casi doscientos vecinos que ayer se reunieron en Villaviciosa y que año tras año trabajan para sacar adelante las celebraciones de sus parroquias.

El encuentro sirvió, además, para trasladarle al alcalde, Alejandro Vega, otras inquietudes. Una de ellas es la relación entre las comisiones y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En este sentido, Vega se comprometió a trabajar como mediador entre ellos y la entidad con el objetivo de lograr una reducción en los cánones o una tarifa plana. Esto permitiría abaratar costes y ayudaría a las pequeñas parroquias a poder contratar orquestas más grandes.

Otro de los gastos a los que deben hacer frente a la hora de organizar una fiesta es el Plan de Emergencias. Hasta el momento, las comisiones podían presentar un informe de un aparejador en el que aprobaba el lugar y las condiciones del evento.

Según explica Riera, a partir de ahora, el Consistorio exigirá, además, un plan de evacuación y una memoria realizada por un técnico especializado. Ante esta situación, comisiones y Alcaldía han llegado a un acuerdo para que la documentación sirva de un año para otro si no se realiza ningún cambio importante.

Homenajeados

El encuentro sirvió para dar los primeros pasos en proyectos a largo plazo, pero también fue una forma de hermanarse. Sacar una fiesta adelante no es fácil y no hay nadie como Juan Manuel Palacio, de la asociación de San Justo, que sepa más de ello. Él lleva veintiocho años ininterrumpidos colaborando como organizador de los festejos de su parroquia. Una labor que ayer sus compañeros quisieron reconocerle. Palacio no fue el único homenajeado. La Asociación de Vecinos de Ganceu fue otra de los protagonistas. Aunque ayer fue solo uno de sus integrantes quien acudió al evento, son muchos los que forman la entidad. Algunos de ellos llevan, incluso, desde 1990. Una dedicación sin precedentes y que no es fácil de encontrar. Tras el verano les tocará trabajar también en la nueva federación.