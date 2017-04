La asociación de vecinos critica el cierre de la única tienda de Arnao

El antiguo economato de la Real Compañía de Minas en Arnao, ahora reconvertido en supermercado de la mano de la cadena El Árbol, cierra sus puertas. No es un cierre más, ya que se trata de la única tienda de la que disponen los vecinos de la localidad para realizar sus compras diarias. La Asociación de Vecinos La Xente de Arnao critica el cese del negocio y lamenta la situación en la que este deja a los vecinos de la localidad, en su mayor parte personas de la tercera edad.

«Ahora nos quedamos sin sitio donde comprar y nos obliga a trasladarnos a Piedras Blancas o a Salinas para cubrir nuestras necesidades», apunta Armando Suárez, presidente de la entidad vecinal, que recalca que «al tratarse de una zona donde la mayor parte de los vecinos es muy mayor esto es todavía más grave». El líder vecinal explica que muchos de sus vecinos carecen de coche o de carnet de conducir por lo que se verán obligados a desplazarse en autobús o caminando para hacer las compras. «No todos tienen a personas que les puedan llevar o encargarse de hacer la compra. Además, no es lógico depender siempre de alguien para el día a día», apunta Armando Suárez.

La asociación ha elaborado unos carteles en los que se queja del cierre y recalca también que en los últimos años no ha sido lo único que han perdido. «Primero nos quitaron la línea de autobús que iba al Hospital San Agustín y nos hacen ir también a Piedras Blancas para coger el enlace. Ahora esto, ¿qué será lo próximo qué nos quieran quitar, la playa de Arnao?», lamenta Armando Suárez.

La cadena de supermercados El Árbol inició el año pasado el desmantelamiento y cierre de muchas de sus tiendas en todo Asturias, incluida la comarca, por lo que la medida de cerrar el de Arnao no sorprende a los vecinos, aunque si que se haya tomado «de un día para otro. Nos enteramos de la noche a la mañana, nadie había comentado nada. De repente nos dijeron que cerraba y no podemos hacer nada, aguantarnos e ir a comprar a otro sitio, aunque no nos parezca nada justo», comenta el presidente de la asociación de vecinos.