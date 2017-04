IU reabre el expediente sobre las carpas electorales de Ciudadanos y PSOE

El equipo de gobierno de Izquierda Unida ha reabierto el procedimiento sancionador a Ciudadanos y PSOE por la instalación de carpas electorales en el mercadillo de Piedras Blancas las pasadas elecciones generales sin previa autorización de la Junta de Gobierno Local. El expediente había caducado al no haberse dictaminado resolución y haber transcurrido los seis meses establecidos en el procedimiento administrativo. La concejala de Ciudadanos, Silvia Argüelles, volvió a criticar ayer la decisión de alcaldía y la califica como una «'vendetta'» de Yasmina Triguero.

«Tras haberse abierto el expediente sancionador hasta en dos ocasiones, con las últimas actuaciones se nos ha notificado la caducidad del procedimiento y la apertura de otro procedimiento nuevo, lo que ya parece ser una tomadura de pelo y un empecinamiento personal de la señora alcaldesa, Yasmina Triguero, por querer sancionarnos a como dé lugar», denuncia Silvia Argüelles. En su misma situación se encuentra el PSOE, a quién también se le abrió el mismo procedimiento sancionador por idéntico motivo.

El conflicto comenzó cuando Ciudadanos denunció este expediente y criticaba que la alcaldesa quisiera continuar con él. Algo que volvió a reiterar ayer: «La tramitación del expediente es absolutamente irregular, y a mi juicio nulo de pleno derecho, ya que va en contra de la opinión de los informes técnicos que solicitan el archivo del mismo al no apreciar encaje legal a la sanción».

La alcaldesa insiste en que no dará «un trato de favor a nadie solo por ser concejala»

Por su parte, la alcaldesa, Yasmina Triguero, explicaba ayer que la reapertura se debe a la caducidad del primer expediente y que «es algo que pasa a menudo. Hay muchos expedientes que se han de cerrar porque ha pasado el tiempo establecido y vuelven a abrirse para continuar con ellos y dictar resolución». Además, la edil de IU insiste en que el trámite no estaba «cerrado ya que hay dos años para que prescriba». Unas explicaciones que no satisfacen a Ciudadanos, que avisa que llegado el momento podrán acudir al juzgado para que decida.

«Lo que no puede hacer la concejala de Ciudadanos es eludir la responsabilidad de unos hechos que cometió y que deben investigarse para ver si deben ser o no sancionados. Lo que ella parece que quiere es un trato de favor y no se lo daré solo porque sea concejala», recalcó la alcaldesa, que apuntó también que «cada poco se abren expedientes similares por poner puestos en el mercado sin permiso, por qué a ellos sí tengo que sancionarles y a ella no».

Ahora cuentan con quince días para presentar alegaciones al procedimiento. «Esta será la tercera vez que tendremos que presentar alegaciones, sin que en ningún caso las anteriores hayan sido valoradas y contestadas», apuntó Argüelles.