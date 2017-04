Castrillón tiene 'güelos'

Dolores García y Luis Sánchez recogerán este año el premio 'Güela' y 'Güelo' de Castrillón, que otorga el Ayuntamiento con motivo de la Feria de San Isidro, que tendrá lugar del 12 al 14 de mayo. Ambos atesoran casi cien años de edad y es precisamente su trayectoria vital la que les ha llevado a recibir el distintivo.

Dolores García nació en Carreño un 8 de septiembre de 1917, día de Asturias. El premio le llega a punto de cumplir un siglo de vida. Como muchas de las mujeres de su época, Lola, como la llaman cariñosamente, dedicó toda su vida a las labores del campo. Desde hace un año pasa sus días acompañada por otros residentes en el Geriátrico Argüelles de Naveces.

«Estoy muy contenta por el premio», reconocía a este periódico Dolores García al enterarse del reconocimiento. A pesar de su avanzada edad goza de una salud perfecta y de muy buen estado de ánimo. «Los cien años se llevan muy bien, me encuentro bien», comenta la recién nombrada 'Güela' de Castrillón, algo que corroboran las auxiliares que cada día se encargan de ayudarla y cuidarla. «La verdad es que está superbien, va a hacer cien años y no toma nada de medicación. Es un lujo llegar a su edad y encima hacerlo en tan buen estado», comenta una de las auxiliares.

Dolores García 'Güela de Castrillón' Luis Sánchez 'Güelo de Castrillón' «Estoy a punto de hacer cien años, aunque son muchos, la verdad es que se llevan muy bien» «El premio del Ayuntamiento es un recuerdo muy bonito para toda la familia»

Luis García dedicó toda su vida a ser chófer. Primero en Madrid y posteriormente se trasladó a Piedras Blancas para trabajar en la empresa Ángel Blanco para después trasladar a los trabajadores de Ensidesa desde La Luz hasta la fábrica con la Cooperativa de Transportes. Nació en 1921 en La Caridad, en El Franco, y sus casi 96 años no son un impedimento para que viva solo, salga toda las mañanas a por el pan y dedique unos minutos para tomarse un café y leer el periódico con calma y sin gafas.

El 'Güelo' de Castrillón tuvo siete hijos y fue una de sus hijas quien le convenció para aceptar el premio. «Primero no quería porque no le gusta salir de su rutina y tenía miedo de que le hicieran moverse o ir a muchos sitios y dijo que no lo quería», explica una hija, que con paciencia consiguió que aceptara el distintivo. «El premio del Ayuntamiento es un recuerdo muy bonito para toda la familia, para los hijos y los nietos sobre todo», apunta.

Ambos recibirán el premio el día grande de la Feria de San Isidro rodeados de sus familias y de las autoridades municipales, que les entregarán una placa conmemorativa del galardón.