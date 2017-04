Del instituto a políticos de Naciones Unidas

Cinco alumnos del instituto Isla de la Deva participaron hace unos días en una asamblea de las Naciones Unidas representando a Afganistán. Algo que parece irreal o improbable se logró gracias a un programa de la UNESCO con el que se realizó un simulacro de asamblea en el instituto Lope de Vega de Madrid. Este experimento, que celebró este año su segunda edición, se realiza entre los diferentes centros asociados con la UNESCO como es el caso del Isla de la Deva.

Natalia Rodríguez, Paula Fernández, Bárbara Rodríguez, Alba Quesada e Iván Pérez fueron los encargados de representar al centro castrillonense en el programa europeo. Cada instituto tenía que representar a un país miembro en dos comisiones, la de la propia UNESCO y la del ECOSOC. «Teníamos que presentar un discurso para cada una de las comisiones tomando posición, una era sobre la educación laica y otra sobre las energías renovables», explican los alumnos, que cursan primero de Bachillerato.

Antes de ponerse en la piel de los políticos afganos tuvieron que realizar un trabajo de investigación exhaustivo sobre las leyes, decretos y resoluciones firmadas por el país anteriormente para no entrar en conflicto con otros estados. «No fue fácil porque mucha de su información no es pública, no hay acceso a ella. Tuvimos que buscar en medios de comunicación y entre papeles oficiales de la ONU», apuntan los estudiantes, que contaron la ayuda del profesor José María Castrillón, que les hizo un simulacro antes de viajar a Madrid.

«Lo ensayamos antes y nos ayudó mucho porque si no, nos hubiera sido muy difícil», confiesan los alumnos. Una vez dentro de la asamblea de las Naciones Unidas lo más complicado fue mantener el papel, «había que hablar en tercera persona y mantener una postura muy diferente a la que tienes aquí», explican, aunque señalan que una vez enfrascados en el debate «solo fue dejarse llevar por nuestra postura. Llegó un momento en que ya te creías tu papel».

La experiencia les sirvió para conocer mejor a los políticos y lo difícil que es llegar a acuerdos. «Hubo varias resoluciones que no pudieron sacarse porque no pudimos ponernos de acuerdo. Ahora entendemos mejor lo que le cuesta a nuestro políticos llegar a puntos en común», dicen entre risas. Durante tres días convivieron con alumnos de toda España e incluso aprendieron a rezar junto a una alumna musulmana. «Después del debate, en el que teníamos que defender un estado musulmán frente a uno laico y de tener a casi todos los países en contra, ella se nos acercó y nos enseñó a rezar. Fue una experiencia muy bonita», coinciden los cinco estudiantes.