El puerto de San Juan de La Arena reclama mejoras al Principado

Victoriano Argudín, presidente del Club Puerto Norte, de San Juan de La Arena, trasladó ayer al director general de infraestructuras, José María Pertierra, el malestar existente entre los 103 socios con embarcación de la entidad que presidente por el estado del puerto de La Arena. Al margen de los problemas de calado, su principal reivindicación es que regularice el surtidora de gasóleo, a día de hoy clausurado, y que se conceda al club permiso para utilizar el rehabilitado local del antiguo 'Gurugú' como local social.

Sus impresiones no son precisamente positivas. «Es una vieja promesa que no se ha cumplido y que no parece que se vaya a cumplir. La respuesta es que no hay fondos, y que incluso están barajando la posibilidad de sacarlo a concurso para que se instale un bar a o algo allí», lamentó Argudín. A su juicio, «es un agravio comparativo. Otros puertos cuentas con instalaciones, y nosotros tenemos que pagar un alquiler para disfrutar de un local social, que es lo mínimo que se puede tener».

En cuanto al calado, «aunque hace dos años se hizo un dragado el río, trae arena todos los días. Ahora habrá unos dos metros y medio, muy justo. La solución sería construir un dique, pero la respuesta es la de siempre, que no hay dinero». La asamblea en la que se elegirá presidente está programada para el día 17, y Argudín anuncia que no se presentará. «Uno llega con toda la ilusión del mundo, pero estas cosas te desgastan», concluyó.

El puerto de La Arena cuenta con unos doscientos pantalanes, tanto para uso deportivo como pesquero, gestionados por el Principado.