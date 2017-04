La tierra de los niños

La 'Zampa Rana', 'Pluto' o 'La isla del tesoro' son algunos de los juegos disponibles en Pequelandia, el salón de ocio infantil que tres veces al año se instala en Las Vegas, en Navidad, en verano y en Semana Santa. También hay un mini campo de fútbol, una ludoteca para los más pequeños, y varios hinchables. La novedad es la ubicación, la Plaza Europa, cuya reciente remodelación ha abierto un nuevo espacio de 2.000 metros cuadrados en el centro de Las Vegas a la que se trasladarán no solo Pequelandia, también muchas, sino todas, las actividades lúdicas que hasta ahora se celebraban en la plaza de Los Maestros, junto al centro Tomás y Valiente.

'Pequelandia' abrió ayer lunes sus puertas y se mantendrá hasta mañana miércoles, en horario de 11 a 14 y de 16 a 20 horas. Y no hay que pasar por taquilla. En caso de lluvia la actividad se trasladaría al cercano patio cubierto del Colegio Público de Las Vegas, aunque si los pronósticos meteorológicos son acertados no será necesario. Anuncian que el buen tiempo se mantendrá al menos hasta el jueves.

«Pequelandia es una cita muy esperada en Corvera. No hay que olvidar que todos los juegos e hinchables son gratuitos y que los niños pueden disfrutar de ellos cuanto quieran. Además, es un respiro para las familias, no solo porque no supone ningún gasto, sino porque además les ofrecemos un lugar donde poder llevar a hijos y nietos estos días en los que no hay colegios, pero son laborales. También se han instalado sillas enfrente de los juegos», señaló el concejal de Festejos, Rafael Alonso. El coste asciende a 5.808 euros.