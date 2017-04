El Stonefest llenará de rock el inicio del verano en el Parque de la Libertad

Los sonidos más potentes del rock nacional e internacional vuelven a tener una cita en Piedras Blancas. Un año más, el festival Stonefest llenará el Parque de la Libertad, en los primeros compases del verano. El viernes 30 de junio y el sábado 1 de julio.

El cartel reúne a nombres conocidos y con solera con otros que se abren paso en la escena. Comparten el rock, en sus diferentes variantes, como forma de expresión. Lo fundamental, su capacidad de atracción de aficionados fieles a la música que dio carta de nacimiento el recientemente fallecido Chuck Berry.

Encabezan el cartel del viernes Nashville Pussy, banda de Atlanta con más de 25 años de carrera; el 'hard rock' de los suecos de Dead Lord; los portugueses It was the Elf; los bilbaínos de Quaoar, poniendo la nota local Olm, de las cuencas.

El sábado, Humo presentará su nuevo trabajo; los asturianos de Ethiva, con sus toques psicodélicos; los salmantinos El altar del holocausto; los italianos Black Rainbows; el plato fuerte, los alemanes My sleeping Karma, y los reyes del 'psycho doom', los suecos Salem's Pot.