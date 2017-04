«La Verónica demuestra que las personas heridas no pierden su dignidad»

La violencia contra las mujeres es, lamentablemente, un tema de plena actualidad y, muy especialmente, aquella que sufren las niñas que son «explotadas y humilladas, las que no pueden acudir cada día a la escuela». Para todas ellas tuvo ayer un emocionado recuerdo José Juan Hernández, canónigo de Covadonga, durante el encuentro de Jesús con la Verónica. A esta última la definió como «una persona fuerte que no dudó en limpiar el rostro del Señor cuando este cargaba con la cruz. Un acto que, a día de hoy, aún representa que «las personas heridas y olvidadas no pierden su dignidad».

Hernández, encargado este año del Sermón del Encuentro en Villaviciosa, recordó que la Semana Santa sirve para revivir esos episodios como si los estuviéramos viviendo en persona. «Esta historia es nuestra historia. La Pasión de Jesús representa una vida vivida con el corazón. Nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas», animó al numeroso público que lo escuchaba.

Por ello, animó a todos a seguir sus pasos y a aprender de su ejemplo. Lo hizo desde la plaza de José Caveda y Nava, donde se escenificó el encuentro de Jesús con la Verónica, San Juan y la Madre Dolorosa, respectivamente.

Las imágenes religiosas salieron desde la iglesia parroquial acompañadas por decenas de fieles, que fueron alumbrando el camino con velas. Los casi cien niños de la Cofradía de Jesús Nazareno fueron los encargados de abrir la procesión, cargando con sus propios pasos. «Es un auto sacramental. A través de las imágenes, de las flores, de las luces, Dios te habla y te toca», aseguró Hernández.

El canónigo animó a vivir a través de los ojos de Jesucristo con generosidad y con amor por el prójimo porque «todas sus palabras son creíbles porque iban acompañadas con hechos. Tenemos ante nuestros ojos al señor de la Villa.

Los actos religiosos continuarán hoy. A las 17 horas, en el monasterio de las Clarisas tendrá lugar la eucaristía con motivo de la Cena del Señor. La misa volverá a repetirse a las 19 horas, en la iglesia parroquial. Tras ella comenzará la procesión del Calvario. La jornada contará con la participación de la Banda de Música de Villaviciosa.